Опухолеподобные поражения Опубликовано: Экстазия протоков (перидуктальный мастит, камедомастит, плазмоклеточный мастит) — прогрессирующее расширение протоков молочной железы. Клинически часто обнаруживается ограниченное уплотнение, которое существует довольно долго, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Изредка увеличивается вся железа, кожа над ней гиперимирована, сосок втянут, из соска выделяются сливкообразные массы серого или коричневого цвета. Подмышечные лимфоузлы увеличены. Изменения весьма напоминают картину отечно-инфильтративной формы рака.







Макроскопически в молочной железе видны расширенные жгутообразные протоки, из которых при надавливании выделяются полужидкие сероватые массы. Картина напоминает таковую при угревидном раке, однако в последнем случае выделяются более плотные, крошащиеся массы и вокруг протоков отмечается резкое уплотнение ткани — в отличие от эктазии протоков, когда окружающая протоки ткань молочной железы мягкоэластическая. Микроскопически видны расширенные протоки, выстланные пикнотичным эпителием или вакуолизированными клетками. Часто они слушиваются и выглядят как малозивные тельца среди кристаллов холестерина и аморфных масс. Вокруг расширенных протоков обнаруживаются плотные очаговые лимфоплазмоклеточные инфильтраты.



Иногда эпителиальная выстилка разрушается, и содержимое протоков попадает в ткань молочной железы, вызывая асептическое воспаление с образованием гранулем, содержащих ксантомные клетки, макрофаги, гигантские многоядерные клетки рассасывания инородных тел. Кроме этого, строма вокруг протоков может склерозироваться. При исследовании срочных биопсий вышеуказанная картина может вызывать определенные трудности для дифференциальной диагностики с угревидным протоковым раком, при котором видны четкие фокусы некроза. В части случаев эктазия протоков сочетается с фокусами фиброзно-кистозной болезни.







Воспалительные псевдоопухоли — изменения узлового характера, которые возникают в молочной железе в результате травм, введения инородноготела (пластика), местного инфекционного процесса. Иногда отмечается втяжение кожи над узлом или сращение его с кожей, что имитирует картину рака. Макроскопически обнаруживаются очаговые уплотнения желтовато-серого цвета без четких границ. Микроскопически они представлены грануляционной тканью с преобладанием ксантомных клеток, встречаются гигантские многоядерные элементы, отмечается формирование рубцовой ткани.







Гамартома — четко отграниченный от окружающей ткани узел, в котором определяются типичные дольки и протоки молочной железы в необычном сочетании с фиброзной и жировой тканью, иногда со значительной примесью мелких сосудов. Образования с большим количеством жировой ткани называют аденолипомами.







Гинекомастия — увеличение грудных желез у мужчин с выявлением в них узловых уплотнений, представленных микроскопически расширенными протоками, выстланными двухрядным эпителием, иногда с его пролиферацией и образованием мелких сосочков. Эпителий часто апокринизированный. Протоки лежат в рыхлой миксоматозной строме. Встречаются очаги выраженной пролиферации эпителия с образованием фокусов атипической протоковой или дольковой гиперплазии, участки :склерозируюшего аденоза и фиброаденомы. На фоне гинекомастии может развиваться рак, не более чем в 1 % случаев.







Среди других опухолеподобных поражений следует упомянуть так-же о так называемой юношеской гиперплазии молочных желез. Она моет быть одно- и двухсторонней, приводит к макромастии, когда масса железы достигает нескольких килограммов. Макроскопически железа представлена довольно рыхлой белой тканью, иногда видны отграниченные участки по типу фиброаденомы. Микроскопически отмечается преобладание рыхлой миксоматозной соединительной ткани с очагами аденоза или структур фиброаденомы.







Диффузная гиперплазия молочных желез, характерная для беременных, иногда встречается и у женщин вне беременности, в таких случаях чаше встречается очаговая гиперплазия, связанная, как правило, с использованием гормонов или транквилизаторов. Иногда после лактации в молочных железах отмечается асинхронная инволюция, характеризующаяся появлением локализованных опухолеподобных образований.

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