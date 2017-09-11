Адъювантная эндокринная терапия Опубликовано: При назначении адъювантной системной терапии больным первично операбельным РМЖ необходимо определить, нуждаются ли они в адъювантном лечении вообще. При положительном ответе на этот вопрос выбирается метод лечения. Согласно консенсусному решению Международной конференции по адъювантной терапии рака молочной железы в Сан-Галлене, принятому в 2003 г., адъювантная системная терапия в случае инфильтративного РМЖ может не проводиться при отсутствии поражения регионарных лимфатических узлов, размере новообразования до 2см включительно (T1N0M0), I степени злокачественности опухоли, наличии в опухоли РЭ и/или РП и возрасте пациентки не менее 35 лет.



Остальным больным назначают адъювантную системную терапию. Интересно, что за 18 лет до этого решения показания к проведению адъювантной терапии были значительно уже: пациенткам репродуктивного возраста с поражением лимфатических узлов рекомендовалось проведение адъювантной химиотерапии (XT), больным в менопаузе с поражением лимфатических узлов и опухолями РЭ+ — адъювантная эндокринная терапия тамоксифеном; пациенткам без поражения лимфатических узлов и больным в менопаузе с поражением лимфатических узлов и опухолями РЭ — проведение адъювантной терапии не рекомендовалось, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Из методов адъювантной терапии первым стало изучаться удаление яичников или лучевое подавление их функции. Ранние исследования с рандомизацией относительно небольшого количества больных РМЖ различных стадий констатировали отсутствие улучшения БРВ и ОВ в опытной группе. Эффективность этой процедуры проявилась в значительно более поздние сроки и стала очевидной при вторичном анализе объединенных массивов больных, первые группы которых лечились в 1948—1950гг.. Была показана эффективность удаления яичников или лучевого подавления их функции у больных в возрасте до 50 лет, как с поражением лимфатических узлов, так и без него. В группе пациенток, не получавших адъювантной XT, снижение риска рецидива болезни от удаления яичников составило 25 % (2р=0,0005), а снижение риска смерти — 24% (2р = 0,0006). В группе больных с адъювантной XT (п = 933) достоверных различий БРВ и ОВ в зависимости от удаления яичников не было обнаружено.







Таким образом, у больных, получающих адъювантную XT, полезность выключения функции яичников является недоказанной. Поэтому в рекомендациях всех последующих конференций по адъювантной терапии РМЖ в Сан-Галлене, в рекомендациях различных онкологических обществ и организаций предложение по подавлению функции яичников у больных, получающих XT, включено со знаком «±».



Применение ан&тога LHRH (золадекс, гозерелин) позволяет добиться подавления функции яичников на период введения препарата. Затем функция яичников может восстановиться, также, как и фертильность. Как было показано в рандомизированном исследовании Taylor С. W. и соавт. (I998), у больныхдиссеминированным РМЖ применение гозерелина столь же эффективно, как и хирургическая овариэктомия.



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