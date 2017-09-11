Дисплазия молочной железы Опубликовано: Фиброзно-кистозная болезнь занимает одно из центральных мест в онкоморфологии как потенциальный источник развития рака молочной железы. В связи с этим целесообразно отступить от изложения материала согласно классификационной схеме и начать описание с указанного процесса. Вернее, с комплекса процессов, характеризующихся, по формулировке ВОЗ, широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани молочной железы с ненормальными соотношениями эпителиального и соединительнотканного компонентов. Термин «фиброзно-кистозная болезнь» наряду со многими другими, являющимися синонимами (кистозная мастопатия, болезнь Реклю, Шиммельбуша, мазоплазия, мастодиния, аденоз, хронический кистозный мастит, кистозная болезнь, кистозная десквамативная гиперплазия, кровоточащая молочная железа, фиброаденоматоз), используются для описания многочисленных морфологических изменений, в основном кистозного, фиброзного, пролиферативного характера, которые часто, но не обязательно сосуществуют.







Ряд синонимов — например, «болезнь Реклю», «Шиммельбуша», «кровоточащая грудная железа», «хронический кистозный мастит» — имеют лишь историческое значение. Несколько односторонне характеризует процесс термин «фиброаденоматоз». Термин «дисплазия молочных желез» не получил в отечественной литературе широкого распространения, так как происходит «наложение» более узкого понятия «дисплазия эпителия» на обозначение процессов, в которых заинтересованы как эпителиальный, так и соединительнотканный компоненты молочной железы. Возможно, что более адекватным является термин «фиброзно-кистозная болезнь» с указанием степени пролиферации и атипии клеток.



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