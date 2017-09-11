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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
    Опубликовано: 2017-09-11 13:00:01

    Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы до осени 2018 года.
     
    Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы до 24 сентября 2018 года.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

    Срок действующего эмбарго истекает 14 сентября 2017 года.

    "Я принял решение, что продолжение этих мер по отношению к Кубе в течение 1 года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

    Президент США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой.

    В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, а также в марте 2016 года состоялся исторический визит Обамы в Гавану. Тем не менее, все это время, несмотря на личную позицию Обамы, а также на призывы ООН снять экономическое эмбарго с Кубы, большая часть ограничительных мер в отношении Гаваны сохранялась.

    В июле 2017 года президент США Дональд Трамп отменил договоренности Обамы в отношении Кубы.

    Инф. delo.ua

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