Полный перечень продуктов, препятствующих старению

Или как те или иные продукты могут помочь вам в борьбе с возрастом.

1. Помидоры, томатный соус, кетчуп, сальса

Ликопен — пигмент, придающий томатам красный цвет, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, дистрофии желтого пятна (приводящей к слепоте у людей в возрасте 55 лет и старше). Лучше всего ликопен усваивается из термическиобработанных продуктов, однако, и свежими томатами не стоит пренебрегать. Кроме ликопена, томаты содержат антиоксиданты. Сходными свойствами обладают: розовый грейпфрут, гуава, арбуз, острый красный перец, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

2. Морковь, сладкий картофель (батат), тыква

Употребление ежедневно мин. 220 гр. оранжевых овощей и фруктов дает возможность получить необходимое количество бета-каротина, который впоследствии превращается в витамин А, необходимый для здоровой кожи и глаз. Витамин А снижает риск возникновения некоторых форм рака, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Лютеин и ликопен также содержатся в оранжевых овощах и фруктах. Кроме вышеупомянутых свойств (см.пункт 1) эти каротиноиды защищают кожу от вредного воздействия солнца, препятствуют образованию морщин. Содержащийся в моркови, фалкаринол снижает риск образования раковых опухолей. Сходными свойствами обладают: манго и канталупа (мускусная дыня).

3. Черника, красный виноград

Антоциан, содержащийся в данных фруктах краситель, поглощается мембранами клеток головного мозга, способствует улучшению памяти и познавательной способности. Замороженные фрукты не утрачивают своих полезных свойств. Сходными свойствами обладают: сливы (свежие и сушеные), ежевика, краснокочанная капуста.

4. Брокколи и брюссельская капуста

Сульфорафан, содержащийся в капусте, увеличивает производство энзимов, выводящих токсины из организма. Чем моложе брокколи, тем выше содержание сульфорафана. Перед заморозкой брокколи и брюссельскую капусту подвергают баланшированию, поэтому этого элемента в них значительно меньше. Если вы не любите брокколи, то можете употреблять цветную и белокочанную капусту.

5. Овес, ячмень, бобовые

В овсе и ячмене содержатся растворимые волокна, которые снижают содержание холестерина и тем самым препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. За счет бобовых, вы можете повысить количество употребляемых растворимых волокон, а также фолиевой кислоты и, контролирующего кровяное давление, калия. Оптимальное количество 350 гр. бобовых в неделю. Кроме того, в них содержатся антоцианины и кверцетин, обладающие антиоксидантными свойствами. Чем темнее бобовые, тем выше в них содержание полезных веществ.

6. Шпинат и листовая капуста (браунколь)

Употребление шпината, капусты и прочих листовых овощей снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 11%. Благодаря содержанию в этих овощах каротиноидов (лютеина и зеаксантина) уменьшается возможность развития возрастных проблем зрительного аппарата. Рекомендуется употреблять 350 гр. листовых овощей в неделю. Замороженные овощи также хороши, как и свежие.

7. Лосось, сардины, тунец

Содержат омега-3 жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Омега-3 помогают поддерживать остроту мышления и препятствуют деградации мыслительного аппарата.

8. Яблоки

В яблоках содержатся антиоксиданты, один из которых кверцетин, препятствующий развитию таких возрастных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Не забывайте также, что наибольшее количество полезных веществ содержится в яблочной кожуре.

9. Низкокалорийные молочные продукты и соевое молоко

Йогурт и молочные продукты содержат кальций и витамин D, необходимые для сильных, здоровых мышц и костных тканей. Если у вас непереносимость лактозы (молочного сахара), то вы можете употреблять, обогащенное кальцием и витамином D соевое молоко. Было обнаружено, что соя способствует предотвращению развития раковых клеток и снимает менструальные симптомы, а 25 гр. сои в день снижают количество холестерина в крови. Изофлавоны, содержащиеся в сое, снижают риск развития остеопороза.

10. Авокадо и оливки

Авокадо и оливки содержат мононенасыщенные жирные кислоты. Недавние исследования показали, что данные кислоты способствуют лучшему усвоению каротиноидов: ликопена из томатов, бета-каротина из оранжевых и лютеина из листовых овощей.

11. Масла оливковое, грецкого ореха и льняного семени

Эти растительные масла помогают усваиваться жирорастворимым витаминам (например, каротиноидам). Более того, данные масла являются мононенасыщенными, что значит с преобладанием омега-3 над омега-6 жирными кислотами. Избыток омега-6 увеличивает количество воспалительных процессов в организме, тогда как омега-3 обладают противовоспалительными функциями. В подсолнечном и кукурузном масле содержится больше омега-6 жирных кислот.

12. Зеленый чай

Содержит антиоксиданты катехины, предотвращающие возникновение болезней сердца. Кроме того, эти элементы снижают риск возникновения рака груди путем снижения циркуляции эстрогена в организме женщины.

13. Приправы и специи

Недавние исследования показали, что употребление половины чайной ложки приправ или специй, содержащих антиоксиданты, — имбирь, орегано (душица), шалфей, мята, гвоздика, душистый перец, корица — может предотвратить развитие очень многих хронических заболеваний. Однако, среди специй выделяется куркумин, так как исследования, проведенные на животных подтвердили, что он снижает риск возникновения болезни Альцгеймера.

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