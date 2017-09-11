Новые факты о вреде мобильных телефонов

Обнаружены новые факты о вреде мобильных телефонов. Американские ортопеды заявили, что серьезный вред нервной и мышечной системам организма человека наносят долгие разговоры по телефону.

Специалисты провели наблюдение за любителями поговорить по мобильному телефону и выявили новый вид нарушения работы мышечной и нервной систем организма. Так, во время долгого разговора по телефону может произойти защемление нерва и мышцы предплечья.

В результате возникает чувство онемения или покалывания в руке от локтя до пальцев.

Это происходит потому, что во время разговора по телефону рука долгое время находится в согнутом состоянии и происходит пережатие главного нерва руки.

Чтобы предотвратить возникновение этого недуга, необходимо либо пользоваться специальной гарнитурой, либо стараться говорить по мобильному телефону как можно меньше.

sportzal.com