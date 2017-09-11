  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новые факты о вреде мобильных телефонов
    Опубликовано: 2017-09-11 10:24:12
    Обнаружены новые факты о вреде мобильных телефонов. Американские ортопеды заявили, что серьезный вред нервной и мышечной системам организма человека наносят долгие разговоры по телефону.

    Специалисты провели наблюдение за любителями поговорить по мобильному телефону и выявили новый вид нарушения работы мышечной и нервной систем организма. Так, во время долгого разговора по телефону может произойти защемление нерва и мышцы предплечья.

    В результате возникает чувство онемения или покалывания в руке от локтя до пальцев.

    Это происходит потому, что во время разговора по телефону рука долгое время находится в согнутом состоянии и происходит пережатие главного нерва руки.

    Чтобы предотвратить возникновение этого недуга, необходимо либо пользоваться специальной гарнитурой, либо стараться говорить по мобильному телефону как можно меньше.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.