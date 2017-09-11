Хорошие речевые навыки в молодости — страховка от слабоумия

Люди с хорошими речевыми навыками застрахованы от раннего развития болезни Альцгеймера, считают ученые из университета Джона Хопкинса.

Известно, что деменция проявляется себя по-разному. У одного пациента с множеством амилоидных бляшек появляются симптомы заболевания, но память не нарушена, у другого — болезнь Альцгеймера прогрессирует.

Ученые взяли для исследования образцы мозговой ткани 38 католических монахинь после их смерти. Для вступления в семинарию каждая из них писала эссе, на основе которого были изучены их идеи, умение размышлять, грамматика.

Оказалось, что речевые навыки женщин без проблем с памятью были выше на 20% по сравнению с теми, кто жаловался на забывчивость.

По словам ученых, речевой запас и интеллект в возрасте 20 лет предопределяет развитие болезни Альцгеймера на пять или шесть десятилетий вперед.

Также выяснилось, что размер клеток мозга влияет на склонность к деменции и зависит от интеллектуальных навыков.

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