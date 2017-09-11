Британские ученые создали синтетический сперматозоид

Британские ученые создали синтетический сперматозоид, пишет Элена Дузи.

Ученые из Университета Ньюкасла создали первый искусственный сперматозоид. Иными словами, сделан еще один шаг от спальни к пробирке, пишет автор статьи. Вместе с тем, если первой реакцией на британский эксперимент становится мысль о том, что приближается эра, когда мужчина будет не нужен для зачатия ребенка, то более подробное изучение результатов эксперимента говорит об обратном.

Итак, исследователям удалось получить из стволовых клеток эмбриона мужского пола сперматозоид, способный оплодотворить яйцеклетку. Стволовые клетки женского пола оказались неспособными для производства мужской гаметы. Сперма, полученная в британской лаборатории, между тем не будет использована для оплодотворения никаких яйцеклеток, поскольку клетки, выращенные полностью в искусственной среде, могут привести к изменениям ДНК, и ребенок может родиться с серьезными дефектами. Human fertilisation embryology authority, специальная структура, занимающаяся контролем над подобными исследованиями, решила отступить от своего известного либерализма и заявила, что уровень безопасности гамет, полученных искусственным путем, неизвестен. Однако исследования в данной области продолжатся, и, возможно, через 5-10 лет искусственно созданные сперматозоиды будут достаточно безопасными, чтобы их можно было использовать при решении проблем бесплодия, заявили представители организации.

Британские ученые отмечают, что пока созданные ими клетки недостаточно подвижны и при встрече с яйцеклеткой они могут оказаться несостоятельными. «Наша цель — понять в деталях, что происходит в процессе формирования сперматозоида. Нам необходимо знать причины мужского бесплодия, чтобы мы могли его лечить», — говорит Карим Найерния, руководитель группы ученых Ньюкаслского университета.

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