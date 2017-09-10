Состояние молочных желез и контрацепция Опубликовано: В настоящее время около 63 млн женщин применяют гормональные средства контрацепции. Ежегодно их число продолжает увеличиваться. Поэтому представляется интересным изучение влияния гормональных препаратов на ткани молочных желез.



Данные литературы свидетельствуютотом, что применение комбинированных оральных контрацептивов (КОК) снижает риск развития рака яичников и рака эндометрия в 2—3 раза, не оказывая выраженного защитного эффекта на ткани молочных желез от злокачественных превращений. Исследования J.M.Schildkraut и соавт., F.Levi и соавт. показали, что частота развития рака молочной железы среди женщин в возрасте 60 лет, применявших и не применявших КОК, абсолютно одинакова. Риск рака МЖ для чисто прогестиновых контрацептивов подобен риску при использовании КОК, также отсутствуют различия между влиянием оральных и инъекционных препаратов.







Долгое время было принято считать, что при наличии факторов риска женщинам не следует рекомендовать оральные контрацептивы (ОК). Ряд современных исследований свидетельствуют об отсутствии увеличения риска развития рака молочной железы на фоне применения гормональной контрацепции. При этом препаратами выбора являются низко-дозированные монофазные препараты с низкой андрогенной активностью.







Прием монофазных ОК хотя бы в течение 1 года снижает риск возникновения мастопатии на 50—75%, причем их защитные свойства увеличиваются по мере увеличения длительности приема. Лечебный эффект ОК объясняется механизмом их действия, который включает в себя подавление гонадотропной функции гипофиза посредством торможения выработки синтезируемых гипоталамусом рилизинггормонов, что приводит к торможению овуляции. Доказано и непосредственное тормозящее действие ОК на функцию яичников, — секреция эстрогенов при этом снижается почти в 2 раза.

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