Названы признаки настоящего трудоголика

Как определить, что пришло время притормозить трудовую прыть.

1. Работаете дольше положенного времени

Вы продолжаете работать, когда все уже отправились по домам. Вы работает по вечерам, выходным и в праздники. И делаете вы это потому, что иначе возникает чувство, что у вас — низкая продуктивность, вы начинаете беспокоиться, что не сделали того, что могли бы сделать. На самом деле, такой режим работы не увеличивает вашу производительность труда, а уменьшает ее. Кроме того, ставит под угрозу ваше здоровье, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Возможное решение. Начните записывать, сколько часов вы посвящаете работе. Разработайте план по постепенному уменьшению количества рабочих часов. Начните с выходных и праздничных дней: они должны быть посвящены отдыху, занятию спортом, общению с друзьями и т.п.. Постепенно уменьшайте количество рабочих часов. Будьте готовы к тому, что у вас может возникнуть чувство тревожности, ощущение нехватки времени. Как справиться с негативными эмоциями? Этого можно достичь с помощью списка дел чётко разграничивающего, сколько нужно времени на ту или иную задачу.

2. Никогда полностью не отключаетесь от работы

Даже в свободное время вы — всегда на связи. Ваш мобильный телефон может зазвонить в любую минуту, и вы сорветесь решать важные вопросы. Ваш ноутбук всегда у вас под рукой по этой же причине. Вы можете считать, что таким образом поддерживается связь с кем-то на случай экстренной ситуации. Но почему-то эти экстренные ситуации происходят постоянно, — и у вас больше не хватает времени на какую-либо деятельность помимо работы.

Возможное решение. Нужно найти в себе силы не выходить на связь в определенное время: поздно вечером либо в воскресенье, — а освободившееся время посвятить приятным для вас занятиям. Пусть это будет какая-то физическая активность вне дома, а не просмотр телевизора. Вы получите заряд бодрости и энергии для эффективной работы в отведенное для этого время.

3. Все-все берете на себя

Вам кажется, что вы делаете работу лучше всех в офисе, поэтому пытаетесь все взять на себя. Это тупиковый путь. Во-первых, у вас начинаются проблемы с общением в коллективе. Во-вторых, в какой-то момент ваш организм может дать серьезный сбой в работе по причине усталости. С таким подходом не добьешься повышения. Как показывает практика, успеха добиваются те, которые умеют налаживать контакты с окружающим людьми, даже при весьма средних показателях в работе.

Возможное решение. Начните делегировать мелкие задачи, постепенно переходя к более комплексным. Не забывайте про свое свободное время, когда беретесь за какую-то новую задачу. Старайтесь больше общаться с коллегами и участвовать в социальной жизни вашего коллектива. Работать в команде часто сложнее, чем в одиночку. Однако без этого невозможно успешно существовать в большой компании.

4. Постоянно говорите о работе

Вы готовы говорить о работе со всяким, кто готов вас выслушать. Хуже всего приходится вашим близким, которые не получают от вас должного внимания, потому что все ваши силы уходят на работу.

Возможное решение. Вначале вам нужно серьезно обсудить со своими близкими то, как ваша работа влияет на отношения с ними. Этот разговор не будет легким, но это будет шаг в верном направлении. Скорее всего, вы услышите, что не уделяете им внимания, и они хотели бы чаще видеть вас, чаще ходить куда-либо вместе и т.п.

Самое главное, что вы должны запомнить. Пока вы работаете, не покладая рук, жизнь проходит мимо. От вас уходят любимые люди, портятся здоровье и характер. Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью. Это самый верный путь к счастью

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