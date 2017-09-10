  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кальций вызывает образование камней в почках
    Опубликовано: 2017-09-10 19:04:31
    В статье доктора Gary  C. Curhan, опубликованной в Archives of Internal Medicine, доказывается, что у женщин и мужчин пожилого возраста употребление в пищу продуктов, богатых кальцием и калием в сочетании с достаточным количеством жидкости, может замедлить образование камней в почках.

    Тогда как употребление добавок, содержащих кальций, натрий, сахарозу и животные белки, повышает риск камнеобразования у пожилых женщин (данное явление не отмечается у женщин молодого возраста).

    Установлено также, что фитины, входящие в состав бобовых растений и злаков, могут тормозить образование кристаллов оксалата кальция в почках и представляют собой полезное (и достаточно безопасное) дополнение к обычным мерам профилактики камнеобразования в почках.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.