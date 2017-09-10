Кальций вызывает образование камней в почках

В статье доктора Gary C. Curhan, опубликованной в Archives of Internal Medicine, доказывается, что у женщин и мужчин пожилого возраста употребление в пищу продуктов, богатых кальцием и калием в сочетании с достаточным количеством жидкости, может замедлить образование камней в почках.

Тогда как употребление добавок, содержащих кальций, натрий, сахарозу и животные белки, повышает риск камнеобразования у пожилых женщин (данное явление не отмечается у женщин молодого возраста).

Установлено также, что фитины, входящие в состав бобовых растений и злаков, могут тормозить образование кристаллов оксалата кальция в почках и представляют собой полезное (и достаточно безопасное) дополнение к обычным мерам профилактики камнеобразования в почках.

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