Витамин А: в чем польза

Витамин А. Это — витамин роста, имеется во всякой зелени и во всех жирах животного происхождения, за исключением свиного сала. В растительных маслах из семян (например, в хлопковом масле Вессон) этого витамина тоже почти нет.

Ретинол участвует в биосинтезе глюкопротеинов, входящих в состав слизистых оболочек и других барьерных тканей, поэтому он необходим для нормальной функции слизистых оболочек глаз, дыхательной, пищеварительной систем и мочевыводящих путей. Альдегидная форма витамина А входит в состав зрительного пурпура, обеспечивая адаптацию глаз к различной освещённости среды.

Когда в пище мало витамина А, то в организме нет достаточного физического развития, нет жизненности, нормального роста. Мускулы легко утомляются, кожа нечистая, угри на лице, чирья на теле, в ушах большое отложение серы. А самое главное, появляется сухость и воспаление роговой оболочки глаза вплоть до болезни «куриная слепота». Сухость слизистой оболочки появляется не только в глазах, но в носу, горле, легких, кишках, мочевых каналах, что лишает их защиты от заражения.

Особенно важен витамин А для детей, так как при недостатке его дети легко подвергаются всяким заболеваниям. Если малорослого ребенка начать усиленно кормить витамином А, то у него быстро увеличивается рост.

Витамин А. Этот витамин нередко рассматривается только как «детский» витамин. Действительно, витамин А совершенно необходим для нормального роста и развития ребенка. У взрослых же недостаток витамина А приводит к нарушению сумеречного зрения, возникновению «куриной слепоты». Это такое состояние, когда человек в сумерках нечетко видит предметы. Витамин А оказывает влияние на состояние и защитные свойства кожных покровов и слизистых оболочек дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем, а также на железы желудка и кишечника. Потребность в витамине А составляет 1,5-2,5 мг в сутки, она может удовлетворять В-каротином, который превращается в ретинол в стенке тонкого кишечника и печени. Потребность в витамине А возрастает при работе, связанной с напряжением органа зрения (водители всех видов транспорта, ювелиры и т. п.) или с химическими веществами, пылями, раздражающими слизистую оболочку глаз, верхних дыхательных путей, кожу.

Основными источниками витамина А являются животные продукты: рыбий жир (тресковый), печень, яйца, коровье масло, сливки, сметана. Однако удовлетворить полностью потребность организма в витамине А за счет . этих продуктов трудно. Обычно при среднем смешанном питании с пищей поступает 0,5-0,7 мг витамина А, т. е. обеспечивается суточная потребность. Остальная потребность покрывается особым веществом — каротином, который в организме превращается в витамин А. По своей витаминной активности каротин в 3 раза слабее витамина А, в связи с чем каротина требуется в 3 раза больше, чем витамина А. По современным научным данным нормальным считается, если не менее у3 потребности в витамине А удовлетворяется самим витамином, а остальные 2/з — каротином. Содержится каротин в растительных продуктах, окрашенных в зеленый или оранжево-красный цвет: з зеленом луке, петрушке, моркови, шиповнике, красном перце. Очень много его в крапиве.

Настоящим природным концентратом каротина является пальмовое масло, в котором количество каротина достигает 80 мг, и масло из облепихи, в котором каротина до 40 мг. Отмечено лучшее использование каротина из вареной или из сырой мелко натертой моркови.

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