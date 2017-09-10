Витамин Е: витамин размножения

Витамин Е. Его присутствие в пище необходимо для сохранения функций половых желез: при его отсутствии мужчина не может иметь потомства из-за дегенерации половых желез, а женщина не может забеременеть. Кроме того, витамин Е оказывает благотворное влияние на больные глаза.

Больше всего этого витамина имеется в яичном желтке, печенке, желтой кукурузе, прованском масле и пшеничных зародышах. Во всех фруктах, овощах, кореньях и хлебных злаках витамины находятся ближе к поверхности, под кожей верхних оболочек, а в хлебных зернах — в самих оболочках, т. е. отрубях.

Роль в организме

Токоферолы участвуют в процессе тканевого дыхания; они являются эффективными антиокислителями, предохраняющими организм от образования избыточного количества свободных окислительных радикалов; повышают устойчивость мембран эритроцитов. Поскольку половые железы очень чувствительны к их действию, характерным следствием Е-авитаминоза является нарушение функции размножения. Витамин Е необходим для поддержания нормальных процессов обмена веществ в скелетных мышцах, мышце сердца, а также в печени и нервной системы.

Потребность

Суточная потребность в токофероле для взрослых людей составляет 12-15мг.

Она повышается при тяжёлой физической работе, в условиях недостатка кислорода, у спортсменов.

Недостаточность

Дефицит токоферола в питании может возникнуть при длительном отсутствии в пищевом рационе растительных масел. Для Е-гиповитаминоза характерна мышечная слабость, нарушение половой функции, периферического кровообращения, разрушение эритроцитов.

Источники

Богатым источником витамина Е являются растительные масла (подсолнечное, соевое, хлопковое, кукурузное), а также зелёные листья овощей, яичные желтки.

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