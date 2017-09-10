Сон восстанавливает память

За несколько часов сна память восстанавливается. Исследователи University of Chicago утверждают, что сон возвращает способность мозгу вспоминать забытое.



Например, чтобы лучше запоминать имена, номера телефонов и где вы положили ключи, необходимо хорошо высыпаться.



Оказалось, что после крепкого ночного сна человек запоминает все значительно быстрее. «Сон стимулирует работу памяти, защищая от возможных нарушений и ослабления. Сон также восстанавливает и возвращает память», — пишут ученые Кимберли Фенн, Ховард Нусбаум и Даниэль Марголиаш, в журнале Nature.

К своим исследованиям ученые привлекали студентов, которых просили определить слова, издаваемые аппаратом искусственной речи, понять и запомнить их.



Интересно то, что сами студенты испытывали ближе к вечеру ухудшение памяти, которая затем восстанавливалась

medicus.ru