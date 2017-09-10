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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сон восстанавливает память
    Опубликовано: 2017-09-10 10:24:43

    За несколько часов сна память восстанавливается. Исследователи University of Chicago утверждают, что сон возвращает способность мозгу вспоминать забытое.


    Например, чтобы лучше запоминать имена, номера телефонов и где вы положили ключи, необходимо хорошо высыпаться.


    Оказалось, что после крепкого ночного сна человек запоминает все значительно быстрее. «Сон стимулирует работу памяти, защищая от возможных нарушений и ослабления. Сон также восстанавливает и возвращает память», — пишут ученые Кимберли Фенн, Ховард Нусбаум и Даниэль Марголиаш, в журнале Nature.
    К своим исследованиям ученые привлекали студентов, которых просили определить слова, издаваемые аппаратом искусственной речи, понять и запомнить их.


    Интересно то, что сами студенты испытывали ближе к вечеру ухудшение памяти, которая затем восстанавливалась

    medicus.ru

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