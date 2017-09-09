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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сколько стоит здоровье
    Опубликовано: 2017-09-09 17:44:11

    Согласно опросу фонда «Общественное мнение», всего 30% россиян считают себя здоровыми. 40% респондентов полагают, что здоровье у них среднее (часто болеют, чувствуют себя неважно), еще 30% – что плохое (страдают хроническими заболеваниями).

    Даже среди молодых людей (18–35 лет) только 50% думают, что полностью здоровы. Это и понятно: всего 35% опрошенных уделяют внимание здоровью. Среди тех, кто систематически заботится о нем, пожилые люди (43% респондентов старше 50 лет), жители Москвы и Петербурга (41%), а также респонденты-оптимисты, которые положительно оценивают свои жизненные перспективы (41%), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Но и оптимистам, и пессимистам приходится платить за лечение. Согласно исследованиям КОМКОНа, 24,1% московских домохозяйств тратят на эти нужды от 100 до 300 руб. в месяц, 15,6% – от 300 до 500 руб., 23,1% – от 500 до 1500 рублей.
    Базирующееся в Вашингтоне информационное агентство Washington ProFile сообщает о том, сколько можно выручить за продажу различных человеческих органов. Журналисты основывались на официальной стоимости человеческих органов и материалов, применяемых в медицине и биотехнологической индустрии США (цены черного рынка в расчет не принимались). Так, костный мозг был оценен в 23 млн долл., легкое – в 116,4 тыс. долл., почка – 91,4 тыс. долл., сердце – 57 тыс. долл., яйцеклетка – 1 тыс. долл., доза спермы – 200 долл. Свое тело по частям человек может продать за 45 млн долларов

    medicus.ru

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