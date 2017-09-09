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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему телесериалы губительны
    Опубликовано: 2017-09-09 15:44:28

    «Смотря телевизор, не забывайте смотреть и за своей талией» – с таким призывом обратились к женщинам врачи из Harvard University и Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.

    Они проанализировали данные исследования, начавшегося еще в 1976 г., в ходе которого врачи наблюдали за здоровьем 50 тыс. медсестер. Ученых интересовало, как влияет продолжительность времени, проведенного у телевизора, на возникновение ожирения и диабета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    За период с 1992 по 1998 г. 3757 женщин, регулярно смотрящих телевизор, прибавили в весе, а 1500 человек заболели диабетом. Так, два часа в день, проведенных у телевизора, увеличивают риск ожирения на 23%, а диабета – на 14%. С 1991 г. в США число женщин, страдающих ожирением, выросло почти в два раза. Медики напоминают: ожирение и диабет – заболевания, которые можно предотвратить. Не следует проводить жизнь у телевизора и, конечно, нужно помнить о физических нагрузках: 30 минут в день для поддержания формы, и час – если требуется сбавить вес

    medicus.ru

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