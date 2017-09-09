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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Открыт секрет поцелуя
    Опубликовано: 2017-09-09 09:44:31

    Работающий в Германии психолог Онур Гунтуркун украдкой подглядывал за влюбленными, стараясь увидеть, как они целуются, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Он их преследовал по всему миру в парках, на пляжах, на железнодорожных вокзалах. Однако Онур вовсе не был сексуальным маньяком, а просто вел научные наблюдения. И в итоге он сделал важное открытие. Выяснилось, что абсолютное большинство влюбленных пар независимо от их возраста при поцелуе поворачивают головы вправо, и только единицы склоняют их влево.

    Классический поцелуй продемонстрировали Кларк Гейбл и Вивьен Ли в Унесенных ветром, и именно вправо наклонены головы влюбленных, отображенных в знаменитой скульптуре Родена Поцелуй. Абсолютное большинство влюбленных пар независимо от их возраста при поцелуе поворачивают головы вправо.

    Вообще сексологи утверждают, что влюбленные, которым за 45, хоть и занимаются сексом реже, чем в молодости, но 60% опрошенных уверяют, что качество их любви неизмеримо выше, чем в юности. Такое мнение высказывают как мужчины, так и женщины, 89% которых говорят, что с возрастом они стали понимать толк в сексе и готовы заниматься им в любых позициях и в самых, казалось бы, неподходящих местах например, в саду среди грядок и клумб. Оказывается, возраст вовсе не помеха для пылкой любви, которая не менее сильна, но воплощается в жизнь, куда с большим знанием дела. Люди в годах действуют намного увереннее, чем растерянные подростки. 63% британских женщин уверяют, что пожилые мужчины гораздо слаще в сексе, чем молодняк. Недаром 72 летний киноактер Шон Коннери возглавил список самых сексуальных мужчин из тех, кому за 40

    medicus.ru

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