Женщины обречены на беспокойство

Милая, не переживай, все будет в порядке, — эту фразу большинство мужчин произносит автоматически. В отличие от ученых, им неизвестно, что беспокойством женщину наделила сама природа.



В ходе недавних исследований сотрудники Национального института по проблемам алкоголизма (США) определили генетический фактор, “ответственный” за состояние тревожности у женщин. Оказалось, что эстроген понижает в мозге уровень энзима, помогающего совладать со стрессом. Нам достаются от родителей разные гены “антидепрессивного” энзима, которые и определяют подверженность человека тревоге.



Что именно не дает нам покоя? Взрослые чаще всего переживают о своем финансовом состоянии и о том, что могут умереть они сами или кто-то из близких. По “тематике” тревог женщины мало отличаются от мужчин, но слабый пол больше склонен «растягивать» беспокойство на неделю и дольше, а также сильнее страшится собственной кончины. Детей и подростков волнует отношение к ним друзей и однокашников, оценки и… форма одежды в учебном заведении

medicus.ru