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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины обречены на беспокойство
    Опубликовано: 2017-09-09 09:24:34

    Милая, не переживай, все будет в порядке, — эту фразу большинство мужчин произносит автоматически. В отличие от ученых, им неизвестно, что беспокойством женщину наделила сама природа.


    В ходе недавних исследований сотрудники Национального института по проблемам алкоголизма (США) определили генетический фактор, “ответственный” за состояние тревожности у женщин. Оказалось, что эстроген понижает в мозге уровень энзима, помогающего совладать со стрессом. Нам достаются от родителей разные гены “антидепрессивного” энзима, которые и определяют подверженность человека тревоге.


    Что именно не дает нам покоя? Взрослые чаще всего переживают о своем финансовом состоянии и о том, что могут умереть они сами или кто-то из близких. По “тематике” тревог женщины мало отличаются от мужчин, но слабый пол больше склонен «растягивать» беспокойство на неделю и дольше, а также сильнее страшится собственной кончины. Детей и подростков волнует отношение к ним друзей и однокашников, оценки и… форма одежды в учебном заведении

    medicus.ru

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