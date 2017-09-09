Углеводная загрузка: советы

Огромные деньги и огромные усилия тратятся во всем мире на поиск и производство сильнодействующих анаболиков. Проводятся многочисленные научные исследования по поиску анаболических препаратов, не попадающих под классификацию допингов. Спортивная фармакология стала самостоятельной отраслью науки.

Во всем мире нелегальная торговля анаболическими стероидами по своему размаху приближается уже к торговле наркотиками. А между тем, существует весьма простой и очень эффективный способ для качественного, да и количественного рывка в наборе мышечной массы. И достигается это с помощью манипуляций отдельными видами продуктов питания.

Речь идет об углеводной разгрузке — загрузке. Американцы называют углеводы карбогидратами. Красивый термин, похожий на научный. Поэтому он и прижился во всем мире.

В чем суть метода? В том, что организм на определенное время полностью лишается углеводистой пищи. Затем углеводы снова включаются в рацион в тот момент, когда организм уже адаптирован к отсутствию углеводов, и это приводит к резкому увеличению силы и мышечной массы.

Основную часть энергии организм получает из углеводов. Углеводы окисляются в митохондриях клеток, и освобожденная таким образом энергия запасается в виде АТФ. Часть энергии рассеивается в виде тепла и поддерживается в виде тепла и поддерживает температуру тела на постоянном уровне. Это нужно организму, т.к. все биохимические реакции в нем требуют определенного температурного режима. Углеводы образуются в растениях путем фотосинтеза из углекислоты и воды. Отсюда они и получили свое название. Все углеводы можно разделить на простые (сахара) и сложные.

1. Простые углеводы:

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза.

Дисахариды: сахароза, лактоза, мальтоза.

2. Сложные углеводы:

Полисахариды: крахмал, гликоген, пектиновые вещества, клетчатка.

Моносахариды имеют самую простую химическую структуру и поэтому очень легко расщепляются и усваиваются. Простые углеводы хорошо растворяются в воде. Они обладают выраженным сладким вкусом, но их сладость различна. Наибольшей сладостью обладает фруктоза (фруктовый сахар). Она почти в два раза слаще обычного сахара. Мед слаще обычного сахара как раз потому, что он содержит много фруктозы. За фруктозой по степени сладости следует сахароза (обычный или тростниковый сахар), глюкоза (виноградный сахар), мальтоза (солодовый сахар), галактоза, лактоза (молочный сахар). Фруктоза по сравнению с другими простыми углеводами медленнее всасывается в кишечнике. Однако она быстрее и легче других углеводов превращается в гликоген в печени и в мышцах. Глюкоза по сравнению с другими сахарами наиболее быстро всасывается. В количественном отношении глюкоза является основным источником для синтеза гликогена в печени и в мышцах. Глюкоза является основным источником энергии для всего организма. В наибольшей степени глюкозу потребляет головной мозг, за ним по количеству усваиваемой глюкозы на единицу веса следует печень, мышцы, почки, сердце и др. органы. Все сложные углеводы, попадая в организм, в начале расщепляются до глюкозы, и лишь потом усваиваются организмом. Глюкоза — основной энергетический метаболит организма.

sportzal.com