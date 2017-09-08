Алкоголь вымывает из организма кислоты омега-3

Не секрет, что злоупотребление крепкими напитками отрицательно сказывается на мозговой деятельности, в частности, на памяти и концентрации внимания.

Оказывается, этому есть вполне научное объяснение. Американские медики установили, что в результате неумеренного употребления алкоголя в организме понижается содержание кислот омега-3, жизненно необходимых для нормального функционирования мозга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Жирные кислоты омега-3 формируют мембраны нервных клеток мозга, через которые в них поступают нервные импульсы. Регулярное употребление в пищу продуктов, содержащих эти кислоты, не только нормализует функции мозга, но и способствует снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также укрепляет иммунитет. Лучшим источником кислот омега-3 является жирная рыба — лосось, скумбрия, форель, сельдь, тунец.

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