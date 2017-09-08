Революционный противохолестериновый препарат проходит испытания

Американская фармацевтическая компания Abbott Laboratories (ABT) и британская AstraZeneca (AZN) сообщили в пятницу о намерении начать III фазу клинических испытаний противохолестеринового препарата нового поколения.

Это средство представляет собой комбинацию экспериментального препарата ABT-335, принадлежащего к группе фибратов, с коммерческим препаратом Crestor, разработанным компанией AstraZeneca.

Партнеры считают, что новое средсво будет влиять на уровень в крови трех ключевых липидов — LDL-C, который часто называют «плохим» холестерином, HDL-C, известный как «хороший» холестерин, а также на уровень триглицеридов. Благодаря этому препарат может быть эффективным при лечении смешанных форм нарушения липидного обмена.

Экспериментальный препарат ABT-335, права на который принадлежат компании Abbott, является препаратом нового поколения. В настоящее время он находится на заключительном этапе клинических испытаний. Препарат Crestor относится к группе статинов и уже получил разрешение регулирующих органов на продажи.

Нарушения липидного обмена являются основной причиной атеросклероза, который, в свою очередь, становится причиной развития ишемической болезни сердца. Средства, регулирующие липидный обмен, являются наиболее часто назначаемыми препаратами в мире. Ежегодный объем продаж этих средств превышает 20 миллиардов долларов

medicus.ru