Согласно новому исследованию, проведенному в США, все большее количество браков распадаются
Как отмечают американские организации, оказывающие услуги консультативной помощи, угрожающими темпами растет количество разводов, причина которых — чрезмерное увлечение одного из супругов
Учитывая, что Интернетом на сегодняшний день пользуются около 649 млн. человек во всем мире, и эта цифра постоянно растет, для многих чаты стали роковым пристрастием, местом, где женатые люди ищут романтических приключений и воплощают свои тайные фантазии.
Исследование было сделано по итогам опроса 76 мужчин и 10 женщин в возрасте от 25 до 66 лет, которые посещали специальные чаты для женатых — Married And Flirting на Yahoo или Married But Flirting на MSN. 83% из них не считают, что обманывают своих спутников жизни, заводя знакомства в онлайне, другие же 17% назвали это «слабой» формой неверности, которую они с легкостью могут оправдать. Большинство опрошенных заявили, что любят своих спутников жизни, однако анонимность, которую обеспечивает Сеть, дает им повод искать новые ощущения в Интернете. В большинстве случаев