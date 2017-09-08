Интернет — угроза браку

Согласно новому исследованию, проведенному в США, все большее количество браков распадаются из-за «измен по Интернету», не взирая даже на то, что познакомившиеся в онлайне могут никогда не встретиться в реальной жизни.



Как отмечают американские организации, оказывающие услуги консультативной помощи, угрожающими темпами растет количество разводов, причина которых — чрезмерное увлечение одного из супругов интернет-чатами. Та же тенденция наблюдается и в Британии, где все большее количество людей обращаются к психологам и консультантам с просьбой спасти их брак от пагубного влияния Интернета.

Учитывая, что Интернетом на сегодняшний день пользуются около 649 млн. человек во всем мире, и эта цифра постоянно растет, для многих чаты стали роковым пристрастием, местом, где женатые люди ищут романтических приключений и воплощают свои тайные фантазии.

Исследование было сделано по итогам опроса 76 мужчин и 10 женщин в возрасте от 25 до 66 лет, которые посещали специальные чаты для женатых — Married And Flirting на Yahoo или Married But Flirting на MSN. 83% из них не считают, что обманывают своих спутников жизни, заводя знакомства в онлайне, другие же 17% назвали это «слабой» формой неверности, которую они с легкостью могут оправдать. Большинство опрошенных заявили, что любят своих спутников жизни, однако анонимность, которую обеспечивает Сеть, дает им повод искать новые ощущения в Интернете. В большинстве случаев кто-либо из супругов, завязывая в Интернете знакомства с особами противоположного пола, не видит в этом ничего дурного и не считает свои действия изменой. Однако, как выяснили исследователи, «виртуальные измены» вызывают у другого супруга те же чувства, что и реальные — гнев, обиду, ощущение предательства

medicus.ru