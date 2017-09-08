Парацетамол вызывает астму

По данным 6-летнего исследования Nurses Health Study проведенного учеными American Thoracic Society обнаружено, что широкое применение анальгетика ацетаминофена (парацетамол) способствует началу бронхиальной астмы во взрослом возрасте.

В качестве основной группы испытуемых был средний медицинский персонал женского пола.

Ацетаминофен, продаваемый под различными торговыми названиями — один из наиболее часто используемых анальгетиков, который отпускают без рецепта. Препарат снимает боль незначительной и средней степени выраженности и уменьшает лихорадку. Достаточно часто его принимают вместо аспирина, так как этот препарат обладает менее выраженным вредным влиянием на слизистую желудочно-кишечного тракта.

По данным авторов исследования, ацетаминофен увеличивает содержание глутатиона в легких, вещества которое является предрасполагающим фактором окислительного поражения легких и развития бронхоспазма.

С 1990 по 1996 год, из 229 впервые диагностированных случаев астмы 108 пациентов не принимали ацетаминофен, 112 принимали его с частотой от 1 до 4 раз в месяц, 41 пациент принимал его от 5 до 14 раз в месяц, 16 принимали препарат от 15 до 21 раза в месяц, и 22 человека принимали его более 22 раз в месяц. Кроме того, несколько месяцев назад ацетаминофен был уличен в развитии астмы у детей в масштабном, перекрестном, рандомизированном исследовании с пациентами детского возраста, что тоже свидетельствует о аллергизирующем действии препарата.

Что особенно настораживает так этот то, что ацетаминофен очень широко применяется у пациентов детского возраста, что в принципе, может способствовать появлению лекарственной формы бронхиальной астмы у детей, либо в значительной мере предрасполагать к различного рода аллергическим заболеваниям уже во взрослом возрасте.

Авторы исследования также заявляют, что бронхоспазм, обусловленный ацетаминафеном, наблюдался и части пациентов, у которых ранее не выявлялись признаки аспирин- зависимой бронхиальной астмы.

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