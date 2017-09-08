Тестостерон: много не бывает

Так уж случается, что многие люди тренируются месяцами, годами, а результата как не было, так и нет. Но стоит им подключить к делу стероиды, сразу и масса растет, и сила увеличивается. В чем причина? Ответ прост: их организм не в состоянии производить достаточное количество тестостерона, для видимых результатов от тренинга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Тестостерон — это главный мужской гормон, регулирующий общий рост и стимулирующий кровоток. К основным функциям, которые выполняет тестостерон в организме, можно отнести:

Ответственность за развитие вторичных половых признаков, характеризующих изменения в строении и функции различных органов (особенности развития костно-мышечной системы, пропорций тела, подкожно жировой клетчатки и волосяного покрова; степень развития молочных желез; тембр голоса; особенности поведения и др.)

Участие в биосинтезе протеина. Под воздействием анаболических качеств тестостерона наблюдается увеличение мускулатуры, скорейшая регенерация тканей, улучшение обмена веществ, активное жиросжигание.

За недостатком собственного, многие готовы к использованию искусственного тестостерона, для получения заветной фигуры. Но каковы причины пониженного уровня этого гормона? Можно выделить две основные:

Наследственность

Да, уровень тестостерона также передается по наследству, как и большие бицепсы, четкий пресс или ярко выраженная голень. Скажите «спасибо» маме с папой.

Окружение и положение в обществе

Тестостерон рождает агрессивность и наоборот. Во времена войн, где агрессия была просто необходима, происходил естественный отбор, и выживали сильнейшие, у которых наблюдался повышенный уровень мужских гормонов.

Немаловажную роль играет и внешнее давление в виде длительного стресса, который подавляет синтез гормонов и приводит к ухудшению функции половых органов. Тяжелые тренировки — это тоже стресс, который не только может понизить уровень тестостерона, но и негативно сказаться на иммунитете организма.

Скудное питание при низком качестве жизни также не способствует оптимальной выработке тестостерона.

Моральные принципы также вмешиваются в интересуемый нами процесс. Подавление сексуального желания и отказ от половой жизни рано или поздно приведут к такому уровню тестостерона, что восстановить его можно будет только искусственным путем.

Конечно, факторов, влияющих на уровень тестостерона в организме, значительно больше, но в целом, человеку необходимо здоровье, отсутствие длительных стрессов и отсутствие проблем на личном фронте.

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