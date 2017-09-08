Гормоны: где их взять

Допустим, вы каждый день до седьмого пота выкладываетесь в зале, но результатов накачки что-то незаметно. В чем дело? Причина номер один — недостаточная секреция вашим организмом анаболических гормонов. Анаболические гормоны — это особые химические вещества, вырабатываемые эндокринными железами. Именно от них зависит рост мышечных клеток. Как же повысить их секрецию? И можно ли вообще контролировать этот процесс? Можно — с помощью специальной программы тренировок. Но чтобы ее составить, нужно знать, как действуют анаболические гормоны, и что именно стимулирует их выработку, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По своей химической структуре анаболические гормоны подразделяются на две основные категории: стероидные и полипептидные.

Стероидные гормоны, в частности, тестостерон, эстроген и кортизол, синтезируются из холестерина надпочечниками, семенными железами и яичниками. Все остальные анаболические гормоны относятся к полипептидным (или белковым). В их число входят инсулин, гормон роста и инсулиноподобный фактор роста-1.

Для биохимических реакций, протекающих в организме, очень важна стабильная внутренняя среда — гомеостаз. Гормоны поддерживают стабильность гомеостаза, регулируя скорость химических реакций на клеточном уровне. Возьмем, к примеру, гормональную реакцию организма на интенсивную тренировку. По ходу тренировки протеин в мышцах распадается, на что организм отвечает усиленной секрецией анаболических гормонов. А они помогают восполнить запас мышечного протеина.

Вот эта-то гормональная реакция и лежит в основе построения сильной, мощной мускулатуры. Какую бы цель вы перед собой не ставили, достичь ее будет намного проще, если вы научитесь стимулировать выработку некоторых ключевых гормонов.

Инсулин

Инсулин — полипептидный гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Когда вы едите много углеводов, уровень глюкозы в крови повышается. И поджелудочная железа начинает выделять больше инсулина. Зачем? А затем, чтоб клетка впустит внутрь себя глюкозу только в компании с инсулином.

Образно говоря, инсулин — словно охранник на входе. Внутрь клетки он строго пропускает лишь те субстанции, которые нужны клетке и не повредят ей. Покидая свой пост, инсулин уносит ключ с собой — клетка заперта наглухо. Вообще-то, инсулин — на все руки мастер. Заодно он способствует проникновению внутрь клетки полезных жирных кислот и аминокислот. Пропуская внутрь клетки глюкозу, инсулин стимулирует синтез гликогена. Жирные кислоты — синтез нужных суставам и органам собственных жиров человека. Аминокислоты — синтез внутриклеточного протеина. Вот и выходит, что инсулин можно по праву назвать самым главным анаболическим гормоном.

Вместе с тем, избыток инсулина может сделать вас вялым, толстым, а со временем и больным. Физическое бездействие, лишний вес, диета, перегруженная углеводами — самая благоприятная почва для перепроизводства инсулина. Дело в том, что когда вы накапливаете жирок, не тренируетесь и едите слишком много углеводов, клетки будто сходят с ума — перестают слушаться инсулин. Представьте, инсулин — этот верный страж клетки, вставляет в замочную скважину свой ключ, чтобы впустить внутрь клетки ценнейшие аминокислоты, глюкозу и жиры, а дверь не открывается — намертво заперта изнутри. В этом случае организм резко увеличивает собственное производство инсулина, пытаясь решить проблему количеством.

Что же в итоге? Инсулин, как известно, стимулирует синтез жиров. А если инсулина очень много? Правильно! Жира тоже становится больше и больше.

Но этому горю легко помочь. Исследования показали, что тренинг с отягощениями повышает восприимчивость клеток к инсулину. В итоге уровень инсулина в крови снижается, а это означает, что вы уже не рискуете набрать лишний жир.

Гормон роста

Гормон роста — полипептидный гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза. Эта гормональная железа находится прямо у нас в мозгу. Особенность гормона роста в том, что он заставляет организм перестраивать акцент с углеводного обмена на жировой. В качестве энергетического топлива (благодаря ГР) наше тело начинает использовать подкожный жир. Это само по себе неплохо, но куда важнее для культуриста другое свойство гормона роста — он усиливает рост мышечных тканей. В итоге — мышцы растут, а жир исчезает.

Чудо в том, что культурист сам стимулирует у себя секрецию ГР за счет тренинга. И вот тут наука дает точные рекомендации. Оптимальная тренировочная схема для максимальной секреции гормона роста выглядит так: в упражнении 3-5 сетов с весом, рассчитанным на 10 повторений, с минутным отдыхом между сетами. Она подходит как для мужчин, так и для женщин.

Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1)

IGF-1 принадлежит к числу так называемых факторов роста, вырабатываемых печенью и некоторыми другими клетками. (Термин «фактор роста» употребляется по той простой причине, что некоторые ученые не соглашаются назвать IGF-1 гормоном. Гормоны, мол, вырабатываются организмом на регулярной основе, а вот IGF-1 — время от времени, да еще и непонятно почему.) Подобно инсулину и гормону роста, IGF-1 стимулирует синтез белка, проще говоря, работает на мышечный рост.

Если вам нужно повысить уровень IGF-1, нужно сократить время отдыха между сетами и тренироваться с меньшими весами, но с большим числом повторений. Организм будет вырабатывать больше IGF-1 как во время тренировки, так и после нее, в период восстановления.

Тестостерон

Тестостерон — стероидный гормон. Он вырабатывается из холестерина мужскими семенниками и в небольших количествах женскими яичниками. (Немного тестостерона могут вырабатывать надпочечники, как у мужчин, так и у женщин.) Большая часть тестостерона, циркуоирующего в крови, намеренно блокируется особыми протеиновыми молекулами. Связано это с тем, чот тестостерон — очень сильный анаболический гормон. И если его будет в организме слишком много, может начаться бесконтрольный рост тканей по типу опухолей. Несвязанный, или свободный, тестостерон напрямую участвует в синтезе белковых структур внутри мышечных клеток. Это делает клетку больше, а мышцу — сильнее. Одновременно замедляется катаболизм мышечных тканей.

Тренинг с отягощениями повышает уровень тестостерона в организме на срок от даух до пяти часов. Самый большой взлет тестостерона дает такая схема: 5 сетов с предельным весом по 5 повторений при минутном отдыхе между сетами.

Подведем итоги

Как вы догадались, смысл тренировки сводится к гормональной стимуляции организма. Если секреции гормонов нет, или она подавлена из-за чрезмерно стрессового тренинга, результата не будет. В этом смысле любая тренировочная схема должна отвечать научным положениям, причем ни на шаг от них не отступая. Сегодня наука ввела в обиход бодибилдинга строгое понятие отдыха между сетами. Раньше считалось, что продолжительность такого отдыха — дело вкуса. Теперь, оказывается, срок перерыва между сетам надо отмерять по часам. Привыкнуть к такому подходу не так-то просто. Тем не менее, выводы исследований непререкаемы: время — реальный фактор гормональной секреции.

Если вы — новичок, или никогда прежде не тренировались с короткими (около минуты) паузами между сетами, возьмите на заметку следующие советы:

На первых тренировках не доходите до отказа — это приведет к болям в мышцах, которые будут мешать вам на следующей тренировке. Увеличивайте нагрузки постепенно, но постоянно. Продвигайтесь вперед в умеренном темпе, соразмеряя его с привычным ритмом жизни. Избегайте перетренированности. Ее первые признаки — бессонница или, наоборот, сонливость. Спите как минимум восемь часов в сутки. Пейте больше воды до, во время и после тренировки. Питайтесь регулярно. Тренируйтесь не дольше одного часа (не считая времени на разминку и заминку).

Тренинг — это не только труд, но и удовольствие. Не надо насиловать себя: если вы чувствуете, что мало отдохнули, дайте себе еще немного времени на восстановление.

Если тренировки в зале для вас — непосильная работа, берите веса поменьше, чуть больше отдыхайте между сетами. Когда организм привыкнет к нагрузкам, вернитесь к прежней интенсивности.

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