Счастливые люди более устойчивы к простудным заболеваниям

Счастливые люди более устойчивы к простудным заболеваниям. Такие данные исследований, проведенных институтом Карнеги Меллон, опубликовала Daily Telegraph. Люди, страдающие депрессией, нервные или просто злые в три раза чаще страдают простудными заболеваниями по сравнению с энергичными, счастливыми и раскованными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При этом нервные и злые люди намного чаще жалуются на недомогание, чем люди второй группы, даже если эти симптомы одинаковы.

Для получения результатов исследования, проводившегося доктором Шелдон Коэн, были обследованы 334 человека различного эмоционального склада. Каждому добровольцу вводился риновирус, вызывающий простуду.

medicus.ru