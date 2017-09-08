Витамины группы В в клинической практике

Рассмотрено биологическое значение витаминных препаратов, пути и механизмы их поступления в организм, причины развития гипо- и авитаминозных состояний. Подробно представлены наиболее значимые витамины группы В — тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ключевые слова: витамины, тиамин, пиридоксин, цианокобаламин.

В последние годы на фармацевтический рынок поступает большое количество витаминосодержащих препаратов. Они активно применяются как в комплексной терапии различных пато?логических состояний, так и в процессе реабилитационных мероприятий в качестве профилактических препаратов. Согласно официальным данным государственных учреждений по контролю за качеством, безопасностью и производством лекарственных средств в Украине, препараты витаминного действия — наиболее востребованные в настоящее время во всех отраслях медицины, особенно в клинике инфекционных болезней, в педиатрии, неврологии, геронтологии и др. [1]. Витаминные препараты настолько прочно вошли в повседневную лечебную практику, что врач порой не задумывается над тем, что витамины, как и другие лекарственные препараты, имеют свои механизмы действия и точки приложения, знание которых абсолютно необходимо.

Витамины — группа низкомолекулярных органических соединений небелковой природы, которые не синтезируются в организме человека (или синтезируются в малых количествах), играют важную роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и проявляют высокую активность в малых концентрациях. Витамины относят к незаменимым (эссенциальным) пищевым веществам. В отличие от других незаменимых пищевых веществ витамины не являются пластичным материалом или источником энергии, а проявляют свою активность в качестве коферментов различных энзимов, участвуя в регуляции углеводного, белкового, жирового и минерального обмена, а также в сохранении клеточных структур.

В настоящее время известно по крайней мере 13 соединений или групп соединений, которые можно отнести к витаминам. Традиционно принято разделять витамины на жирорастворимые (A, D, Е и К) и водорастворимые (С, B1, В2, В6, В12, PР, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин). В большинстве своем биосинтез витаминов осуществляется вне организма, за исключением отдельных витаминов (витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, В5, К — под воздействием флоры кишечника). При нормальном функционировании пищеварительного тракта синтезом витаминов в кишечнике может быть покрыто до 80% их суточной потребности [1-3]. Однако основным источником поступления витаминов в организм человека являются все-таки пищевые продукты.

Механизм действия витаминов осуществляется на молекулярном уровне. Основная масса витаминов в тканях преобразуется в разнообразные коферменты и входит в состав небелковой части ферментов. При взаимодействии с белковой частью фермент активизируется. В настоящее время известно более ста ферментных систем, коферментами которых являются витамины. Каждая такая система катализирует сугубо определенную химическую реакцию, участвующую в общем метаболизме организма. Специфичность биохимизма витаминов позволяет считать гипо- и авитаминозы гипо- и аферментозами [1].

Реализация функциональной активности витаминов происходит различными путями [3]. Первым является участие витаминов в качестве коферментов и простетических групп различных ферментов в важнейших реакциях обмена веществ (витамины группы В). Другой механизм действия заключается в образовании витаминов-гормонов, активные формы которых (активные метаболиты) обладают гормональной активностью (витамины D, А). И наконец, витамины принимают активное участие в окислительно-восстановительных процессах через участие в системе антиоксидантной защиты от повреждающего действия свободнорадикальных форм кислорода (С, Е).

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