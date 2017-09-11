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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Американская компания может построить 10 тысяч вагонов в Украине
    Опубликовано: 2017-09-11 09:15:52

    Мининфраструктуры совместно с “Укрзализныцей” провели переговоры с американской компанией Greenbrier, которая заинтересована в сотрудничестве с УЗ и изучает возможность строительства 10 тысяч вагонов в Украине с “максимальной локализацией производства”.

    Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что приход стратегических инвесторов даст Украине новое качество транспортной инфраструктуры и развитие экономики.

    Заместитель министра Надежда Казначеева отметила, что появление Greenbrier на украинском рынке может стать важным шагом для развития железнодорожных перевозок и привлечет других иностранных инвесторов.

    В ходе переговоров стороны договорились перейти к разработке потенциальной модели сотрудничества с участием Greenbrier, УЗ и международных финансовых институтов.

    Инф. finance.ua

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