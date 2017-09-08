Контактные линзы станут лекарством

В скором будущем контактные линзы смогут стать средством транспортировки лекарств. Группа из университета Флориды сообщила о том, что они смогли сделать мягкие контактные линзы, которые постепенно выделяют лекарства непосредственно в глаз.

Ученые надеются, что линзы заменят глазные капли, которые трудно применять, так как они часто смешиваются со слезами и текут по лицу вместо того, чтобы попадать куда надо. Дело в том, что если глазные капли просачиваются через носовую полость и попадают в кровоток, они могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Кроме того, при закапывании очень сложно постоянно получать одинаковую дозу – она постоянно колеблется от значительного передоза до количеств столь малых, что не оказывают совершенно никакого действия. Контактные линзы будут выпускать лекарство достаточно медленно, чтобы оно попадало исключительно в глаз. Исследователи «распаковали» лекарства в наночастицы, которые должны помещаться в матрицу линзы в процессе производства. Такие линзы, которые можно будет носить по две недели, доставят нужное количество лекарства в нужное время, и только в глаз. Вводимое таким образом лекарство будет контактировать с роговицей все время ношения линз (обычные капли остаются на поверхности глаза не более двух минут). При этом они наверняка не попадут в кровоток

medicus.ru