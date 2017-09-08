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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины улыбаются иначе
    Опубликовано: 2017-09-08 09:08:13

    Обычно женщины улыбаются больше мужчин, но если они начинают исполнять одинаковую работу и социальные роли, то гендерные различия исчезают, установил исследователь из Йеля.

    Кроме того, количество улыбок у обоих полов тесно связано с образованием, этнической принадлежностью, возрастом людей, а также присутствием других рядом. Марианн ЛаФранс, профессор психологии Йельского университета, и ее соавторы задались целью проанализировать все исследования, когда либо проводившиеся относительно половых различий в улыбках. Всего они рассмотрели 186 работ.

    Оказалось, что женщины действительно улыбаются чаще, чем мужчины, но эти различия не так уж велики. Больше всего в улыбчивости различаются женщины и мужчины США и Канады. В США различия максимальны у белых и минимальны у афроамериканцев.

    Из возрастных групп наибольшие различия в улыбчивости демонстрируют подростки. Кроме того, различия усиливаются, если люди знают, что за ними наблюдают. Если они уверены, что их не видят, различия сглаживаются. Кроме того, мужчины и женщины улыбаются более похоже, когда занимают одинаковое положение в смысле властных полномочий, занятий и социальных ролей. Однако, когда обстановка накаляется, женщины чаще стремятся разрядить ее улыбкой.

    medicus.ru

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