В этом году автопроизводство в Украине выросло на 74%

В августе на украинских заводах было произведено 742 автотранспортных средства. Это на 116% больше результата августа прошлого года.

Об этом сообщает профильная Ассоциация “Укравтопром”.

Так, по предварительным данным ассоциации “Укравтопром”, в августе 2017 года на украинских заводах было произведено 742 автотранспортных средства, на 116% больше результата августа прошлого года, и на 45% больше показателя июля этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было выпущено 642 шт.: +58% к июльскому показателю и +108% к августу прошлого года.

Также в августе было произведено 68 автобусов, такой объем производства на 17% больше июльского показателя, и на 94% превышает результат прошлогоднего августа.

В отчетном месяце в статистике производства “Укравтопром” было зарегистрировано 32 грузовых автомобиля, что на треть меньше показателя июля этого года. В августе прошлого года грузовых автомобилей в статистике уже не было, так как именно с этого месяца ПАО “АвтоКрАЗ” по необъяснимым причинам перестало раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей.

Всего за восемь месяцев 2017 года в Украине было произведено 4874 автотранспортных средства, что на 74% больше прошлогоднего результата. Из них:

Легковые автомобили – 4125 шт. (+86% к аналогичному периоду прошлого года).

Коммерческие автомобили – 286 шт. (-41%).

Автобусы – 463 шт. (+33,3%).

Инф. finance.ua