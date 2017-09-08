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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В этом году автопроизводство в Украине выросло на 74%
    Опубликовано: 2017-09-08 09:00:28

    В августе на украинских заводах было произведено 742 автотранспортных средства. Это на 116% больше результата августа прошлого года.

    Об этом сообщает профильная Ассоциация “Укравтопром”.

    Так, по предварительным данным ассоциации “Укравтопром”, в августе 2017 года на украинских заводах было произведено 742 автотранспортных средства, на 116% больше результата августа прошлого года, и на 45% больше показателя июля этого года.

    В общем объеме автопроизводства большую часть составляли легковые автомобили, которых было выпущено 642 шт.: +58% к июльскому показателю и +108% к августу прошлого года.

    Также в августе было произведено 68 автобусов, такой объем производства на 17% больше июльского показателя, и на 94% превышает результат прошлогоднего августа.

    В отчетном месяце в статистике производства “Укравтопром” было зарегистрировано 32 грузовых автомобиля, что на треть меньше показателя июля этого года. В августе прошлого года грузовых автомобилей в статистике уже не было, так как именно с этого месяца ПАО “АвтоКрАЗ” по необъяснимым причинам перестало раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей.

    Всего за восемь месяцев 2017 года в Украине было произведено 4874 автотранспортных средства, что на 74% больше прошлогоднего результата. Из них:

    Легковые автомобили – 4125 шт. (+86% к аналогичному периоду прошлого года).

    Коммерческие автомобили – 286 шт. (-41%).

    Автобусы – 463 шт. (+33,3%).

    Инф. finance.ua

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