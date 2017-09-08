Соколечение и маслотерапия Опубликовано: Соколечение является вспомогательным средством в терапии новообразований, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







В зависмости от состояния человека сырой морковный сок можно пить от 0,5 до 3—4 л в день. Он помогает приводить весь организм в нормальное состояние. Морковь — самый богатый источник витамина А, который организм быстро усваивает.







Сырой морковный сок является естественным растворителем при язвах и раковых образованиях. Однако необходимо, чтобы он был приготовлен правильно (хорошо извлечен из клетчатки), а всякая пища, содержащая концентрированный сахар, крахмал и какую бы то ни было зерновую муку, была полностью исключена.







Сок свеклы применяется также как вспомогательное средство, обладает очищающим эффектом. Применяют пополам с морковным соком до 2 раз в день по 1 стакану. Венгерские ученые считают, что улучшить состояние больных злокачественными опухолями может именно свежий сок. Сок можно получать не только из корнеплодов, но и из ботвы.







А вот очень интересный совет, который несложно выполнить. Собрать цветы картофеля, высушить в тени, 1 ст. л. заварить в 0,5 л кипятка и настаивать в течение 3 ч в термосе. Принимать по 1/2 стакана в день за 30 мин до еды. На курс лечения — 4 л настоя.







Во время лучевой и химиотерапии рекомендуется принимать сбор: ромашка аптечная — 50 г; подорожник (лист) — 50 г; мята перечная (лист) — 50 г; тысячелистник (трава) — 25; зверобой (трава) — 25 г. 1 ст. л. смеси залить 1/2 стакана кипятка, настаивать в течение 1 ч, процедить. Пить по 1/4 стакана (50 г) каждый час в течение 3 дней. Затем 1/2 стакана 4 раза в день за 15 мин до еды и перед сном в течение всего курса лучевой и химиотерапии.







При лечении злокачественных опухолей можно смешать в стакане до однородной массы 30—40 мл нерафинированного подсолнечного масла, которое не должно иметь запаха и темного цвета, и 30—40 мл водки и сразу же выпить, пока смесь опять не разложилась на фракции. Водки не должно быть больше масла, меньше — можно. Пить лекарство натощак за 15—20 мин до еды 10 дней подряд. Затем —5 дней перерыва. Курс лечения — 3 декады с пятидневными перерывами. Через 3 недели лечение можно повторить (и так до полного выздоровления). Заедать, запивать лекарство запрещается. Отступать от лечения не следует, т. к. клетки рака гибнут, начиная с 3—20 дня лечения.







Весь курс лечения нельзя применять другого алкоголя, нельзя принимать химио-, урино-, фитотерапию. Соки в небольшом количестве (1 стакан).



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