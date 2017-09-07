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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Покупаем икону
    Опубликовано: 2017-09-07 17:21:51

    Покупаем икону

    У каждого верующего христианина в доме есть икона, а если еще нет, то нет ничего проще купить ее. Ведь это главный символ и атрибут для молитвы праведного.

    Для того, чтобы купить Иконы - Киев подходит однозначно, ведь здесь множество мастерских и фирм, где работают опытные иконописцы. Найти такую мастерскую можно с помощью поиска Гугл или на досках объявлений. Но если вы не хотите терять на это время мы порекомендуем присмотреться к иконной мастерской «Икона», которая занимается изготовлением икон под старину. Полностью ручной работы уже более двенадцати лет, а для такой точной и кропотливой работы это хорошая практика. Из мастерской готовые работы уезжали как по Украине, так и за рубеж. Цена на изделия доступные благодаря ряду преимуществ – работа без посредников, без продавцов, без арендованный помещений.

    Выбор и покупка иконы

    Перед тем, как купить икону вы наверняка заметили, что сделать выбор не так уж и просто. Ведь разновидностей икон так много, что и не сосчитать. Это если только говорить о самом образе и не затрагивать тему дизайна.

    Существуют основные типы икон:

    • Мерная изготавливается под заказ на крестины. Святой ангел хранитель изображается во весь рост. А высота всего образа должна быть в рост малыша при крещении.
    • Венчальная согласно своему названию дарится молодым в честь бракосочетания и состоит из образа Богоматери и Иисуса Христа.
    • Именная это личная икона конкретного человека, на которой изображен святой покровитель.
    • Семейная икона похожа на коллаж из несколько изображений святых для всех членов семьи.
    • Праздничная несет в себе более информационный характер. На ней изображены истории их Библии, а также иллюстрации к православным праздникам.

    Иконы обычно размещаются в иконостасе, в особом месте в доме, в котором можно уединиться со своими мыслями и в молитве к Богу любой член семьи.

    Образ можно оформить по-разному, например, вышивка бисером, гобелен, икона, рассыпанная янтарем, написанная реалистичная икона, выжигание по дереву или резьба, и конечно же иконы под старину. Все эти стили очень индивидуальны и их нужно подбирать под ваш интерьер. Но вот, к примеру, иконы под старину самостоятельны и впишутся под любой интерьер. Они добавят тепла и гармонии в дом.

    Не имеет значения какую икону вы для себя приобретете первой, но скорее всего это будет именная, праздничная или просто образ Божьей Матери или Иисуса Христа. Икона это отличный духовный и красивый подарок, особенно если он выполнен вручную, специально для определенного человека. Для подарка в честь дня рождения или именин подойдет именная и семейная иконы.

    Если вы все же не определились с выбором, попробуйте просмотреть портфолио мастерских, попробуйте выбрать понравившиеся образы сердцем, ведь оно точно знает, чего вы ищите в этом отрезке жизни.

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