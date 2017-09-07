Стартовал 4-й Национальный архитектурный студенческий конкурс Steel Freedom 2017

1 сентября начался прием заявок на 4-й Национальный архитектурный студенческий конкурс STEEL FREEDOM, участники которого смогут разработать проекты с применением металлоконструкций в сегментах жилой и коммерческой недвижимости.

В конкурсные задания STEEL FREEDOM 2017 вынесены создание проекта жилого комплекса категории бизнес-класс с паркингом в Киеве от компании Arricano и разработка проекта торгово-развлекательного центра с паркингом в составе жилого комплекса Park Lake City в Киевской области от компании DIM.

«Предыдущие 3 года в рамках конкурса мы акцентировали свое внимание исключительно на применении металлоконструкций в сегментах коммерческой недвижимости. Однако учитывая устойчивый интерес со стороны инвесторов к сегменту жилой недвижимости бизнес и премиум классов, приняли решение вынести на конкурс жилой проект. Это не только позволит участникам конкурса изучить возможности применения металлоконструкций в высотном жилье – новые технологии, оптимальные сетки колонн, планирование жилой площади в свободном пространстве, но и предоставит возможность нам как организаторам конкурса обратить внимание украинских девелоперов на возможности стали для проектов жилой недвижимости, - рассказала Директор по развитию УЦСС Татьяна Колчанова. Важной частью конкурса остается обучение участников применению металлоконструкций в объектах коммерческой недвижимости. На примере торгово-развлекательного центра, паркинга, разработка которого идет в каждой из категорий, участники конкурса смогут показать все преимущества металлоконструкций как для собственника проекта, так и для конечного пользователя.

Мы благодарны нашим партнерам – девелоперским компаниям Arricano и DIM за решение поддержать студенческий конкурс и предоставить для разработки свои площадки и концепции проектов».

В этом году организаторы конкурса увеличили вознаграждение финалистов за победу в каждой из двух номинаций STEEL FREEDOM. Команда, занявшая первое место, выиграет 30 000 грн., второе – 25 000 грн. и третье – 20 000* грн.

Прием конкурсных заявок стартует 1 сентября и продлится до 26 октября 2017 года. Финал STEEL FREEDOM 2017, в рамках которого пройдет защита проектов финалистов, и будут определены победители конкурса, состоится 25 ноября.

Генеральным партнером конкурса STEEL FREEDOM 2017 выступает Группа Метинвест, официальные партнеры – компании Tekla/Trimble, GreenCoat/SSAB, Прушиньски, Сталекс, ТПК.

* Размер премий указан после удержания налогов (военный сбор 1,5% и налог на доходы физических лиц 18%), согласно Положения о конкурсе 2017.