Эксперты о важности воды Опубликовано: Вода – это самое распространенное вещество на планете, без которого ничто живое не существовало бы. Давно известно, что без питья, человеческий организм способен поддерживать свою жизнедеятельность от нескольких суток до 10 дней. В то время как без еды более 21 дня. Эта бесцветная жидкость не имеет конкурентов с точки зрения полезности для человека, так как он на 75%-80% состоит именно из воды.

Мы углубились, и пообщались со специалистом программы управления весом сети фитнес-клубов FitCurves - Татьяной Винник, для подтверждения фактов о полезности воды, и значении жидкости для разных органов тела.

«Мы большей частью состоим из воды, поэтому лучше всего мы ей и очищаемся. Речь идет о простой и чистой воде, не газированной и не сладкой. Все, что не вода - еда! Основной принцип поддержания водного обмена в организме: сколько жидкости потеряно, столько необходимо восполнить. Летом многие жалуются на отеки, особенно ног. Как не парадоксально это звучит, зачастую причина отеков - недостаток жидкости. Когда вы употребляете мало воды, организм замедляет водный обмен и удерживает жидкость в теле, пытаясь сделать запасы. Если ваши отеки не вызваны серьезными заболеваниями (в таких случаях консультируйтесь со своим врачом), попробуйте пить регулярно воду небольшими количествами, по полстакана каждые полчаса будет идеально и выделите время для получасовой ежедневной тренировки, ведь во время тренировочного процесса ускоряется ток всех жидкостей (кровь, пот, лимфа…), что ускоряет процессы естественной очистки и обновления организма.» - рекомендует специалист.



Вода – это питательная среда для всех клеток и органов. Например, в крови содержится 92% этой жидкости, в мозге и мышцах её 75%, в печени – 65%, кости содержат 22% воды, а жировая ткань – 25%. Почки фильтруют все виды жидкости в организме. При условии, что человек пьет достаточное количество воды, почки выводят лишнюю жидкость с помощью мочевой системы, а вместе с ней и все вредные вещества. Для эффективной работы кишечника полезно с утра натощак выпивать маленькими глотками стакан воды. Научные исследователи посчитали, что на один килограмм массы тела должно приходиться не менее 30 миллилитров чистой питьевой воды в 24 часа. Если это количество воды регулярно не восполнять – организм может быть обезвожен. Человек с обезвоженным организмом страдает усталостью, головной и мышечной болью, сухостью во рту и глазах, а также это отражается на состоянии кожи.

Но, несмотря на большое количество преимуществ питьевой воды, все-таки существуют и некоторые противопоказания. Например, людям, которые страдают гипертонией или сердечной недостаточностью, медики советуют уменьшить потребление жидкости. А если человек слишком часто испытывает чувство жажды, ему нужно сдать анализы на сахарный диабет.

«Также часто бывают случаи, когда вы не испытываете чувства жажды, но при этом часто тянет перекусить. Дело в том, что участки мозга, отвечающие за чувство голода и чувство жажды, находятся близко друг от друга, поэтому организм иногда дает ложные команды. Поэтому правило: Хочешь есть - попей воды, вполне подходит для этого случая» - советует Татьяна Винник, специалист программы управления весом сети фитнес-клубов FitCurves. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

