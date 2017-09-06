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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вживление контактных линз возвращает зрение
    Опубликовано: 2017-09-06 15:44:39

    Новая методика хирургического вживления контактных линз, позволяющая исправить серьезную близорукость или дальнозоркость, теперь доступна в 11 частных клиниках Великобритании. 30−минутная процедура включает имплантацию тонких линз между хрусталиком глаза и радужной оболочкой для корректировки дальнозоркости и близорукости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    До недавнего времени данная операция проводилось на экспериментальной основе, теперь она доступна всем. Стоимость операции 995 фунтов стерлингов за каждый глаз. Несмотря на то, что это немаленькая сумма, все же она реальна для большинства англичан и люди с проблемами зрения могут ее себе позволить. Один из первых пациентов, перенесших операцию, 45−летний Айан Грей.

    Его врожденная близорукость прогрессировала изо дня в день. После 30 лет он практически ослеп. После операции по имплантации хрусталика, проведенной в августе, он может самостоятельно водить машину и вести полноценный образ жизни. Его собака-поводырь Даниель осталась без работы

    medicus.ru

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