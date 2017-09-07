Целебные травы

Весенняя дикорастущая зелень требует соблюдения некоторых правил обработки. Так, травы нельзя долго варить, иначе самые ценные в них витамины разрушаются.

Потому-то, когда готовят суп или щи на зеленой основе, то очищенную, промытую в холодной воде, травянистую продукцию рубят и кладут в бульон лишь перед концом варки. Лучше всего варить зелень на пару. Приготовленную пищу используют сразу же. Травы в салаты подбирают по вкусу, чем зелень разнообразнее, тем лучше. Конечно, такой салат не забывают сдобрить солью, сметаной или маслом, а то и перцем, горчицей — кому как нравится. Если из весенних трав готовят пюре, то для этого сбор — щавель, крапиву, сурепку, лебеду — перебирают, промывают, затем варят в небольшом количестве воды (опять-таки лучше на пару), а когда станет мягкой — протирают через сито. Пюре подправляют мукой, маслом и сливками, затем солят и после подогрева подают на стол. Воду из под зелени можно использовать и для супа и для щей. Нельзя варить и хранить травы в железной или медной посуде, поскольку эти металлы губительны для витаминов.

Желудочно-кишечный сбор

Показания к применению:



Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени в качестве спазмолитического, противовоспалительного и желчегонного средства.

Смешать одинаковые части цветков ромашки, листьев мяты перечной, плодов укропа огородного, корневищ аира, корней солодки. Полученную смесь поместить в эмалированную посуду и залить кипятком в соотношении: 6-8 грамм смеси на 100 грамм воды. Настаивать при закрытой крышке в течение 15 мину. Приготовленный настой хранить в прохладном защищенном от света месте не более двух суток.

Лопух можно использовать как жаропонижающее средства

Лопух съедобное растение. Оно дает прекрасные корнеплоды, которые могут заменить морковь, петрушку, пастернак. Корень лопуха признан как кровоочистительное, потогонное и мочегонное средство. Он употребляется при ревматизме, артрите, головной боли, ожоге.

Настой листьев лопуха используется как жаропонижающее средство. Для этого 1 столовую ложку измельченных листьев лопуха залить 1 стаканом кипятка. Настоять в термосе 30 минут. Выпивать в течение дня маленькими глотками. Настоем лопуха полощут воспаленное горло.

Полынь — ценнейшее растение

Полынь — наиболее распространенный сорняк, на который не обращают внимания, а зря. В пределах нашей страны насчитывается 174 вида полыни. Наиболее распространены: полынь обыкновенная, горькая, «сиверса», «эстрагон». Заготавливают листья полыни с начала вегетации и до цветения. Настой готовят перед едой (1 столовая ложка на стакан воды) и применяют по 1 чайной или 1 столовой ложке 3-4 раза в день перед едой.

Полынь применяется при простудных заболеваниях, возбуждает аппетит, регулирует пищеварение и помогает при головных болях. Также она применяется при запорах, ревматизме, нарушениях менструального цикла, нервных расстройствах, золотухе, гипотонии (малые дозы), гипертонии (большие дозы), туберкулезе и злокачественных опухолях. Наружно полынь используют для полоскания при воспалении ротовой полости, при рахите, для лечения язв, а листья и молодые побеги добавляют в салаты, супы и борщи.

Натуральный чай

Чай — поистине самый распространенный напиток. Где бы человек ни оказался, стакан кипятка, сдобренный щепоткой заварки, и согреет и взбодрит. Но ведь натуральный чай на Руси пьют с ХVII века, с царствования Алексея Михайловича, а задолго до того и после в простонародье пили травяные настои и фруктовые напитки, так сказать, чаи свойские.

В лесах, на лугах и в садах — сколько хочешь растений, листья которых могут заменять натуральный чай. Берут их с кипрея, земляники лесной, малины, яблони, ежевики, черники, вишни, липового цвета. Весной травознавцы пьют чай из брусничных почек. Не забудут они положить в чайник и щепотку кислицы: по вкусу не уступают лимону. А чага, а душица и побеги цветущего вереска, тимьян, молодые нежные листья таволги и бадана — напитки из них столетиями проверены в крестьянском быту! Что касается аромата, крепости и приятного вкуса, то всем этим травушки-муравушки обладают вполне, надо лишь уметь хорошо их готовить.

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