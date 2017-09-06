Тибетский способ оставаться молодым

«В тибетских трактатах было обнаружено описание чая «Вечной молодости». Рецепт был переведен на многие языки мира и сейчас уже можно сказать, проверен на большой части человечества, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Необходимо взять 100 грамм зверобоя, 100 грамм ромашки, 100 грамм бессмертника, растолочь их до порошкообразного состояния, затем смешать. Хранить смесь лучше в стеклянной или эмалированной посуде в сухом виде. Вечером вскипятить 0,5 литра воды, насыпать столовую ложку приготовленной смеси, настоять 20 минут и процедить. В стакане полученного напитка растворить чайную ложку меда и пить настой после ужина. Утром подогреть на пару второй стакан этого чая, добавить чайную ложку меда и выпить после завтрака. После этого не рекомендуется ни пит, ни есть до обеда. Данную процедуру повторять на протяжении полтора месяца.

Повторить в следующий раз процедуру с напитком «Вечной молодости» рекомендуется через 2-3 года.

В результате такого «чаепития» резко улучшается обмен веществ, кровеносные сосуды очищаются от жировых и известковых отложений (также становятся эластичнее, чем предупреждается склероз сосудов), исчезает шум в голове, улучшается зрение и общее состояние организма в целом.

Этот напиток способен отодвинуть на неопределенный срок инсульт, инфаркт, гипертонию.

Травы, названные в рецепте, применяются не только в тибетской медицине. Они давно известны и среди народа Украины. Действие их проверено на многих поколениях наших соотечественников.

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