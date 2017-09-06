  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тибетский способ оставаться молодым
    Опубликовано: 2017-09-06 21:24:48
    «В тибетских трактатах было обнаружено описание чая «Вечной молодости». Рецепт был переведен на многие языки мира и сейчас уже можно сказать, проверен на большой части человечества, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Необходимо взять 100 грамм зверобоя, 100 грамм ромашки, 100 грамм бессмертника, растолочь их до порошкообразного состояния, затем смешать. Хранить смесь лучше в стеклянной или эмалированной посуде в сухом виде. Вечером вскипятить 0,5 литра воды, насыпать столовую ложку приготовленной смеси, настоять 20 минут и процедить. В стакане полученного напитка растворить чайную ложку меда и пить настой после ужина. Утром подогреть на пару второй стакан этого чая, добавить чайную ложку меда и выпить после завтрака. После этого не рекомендуется ни пит, ни есть до обеда. Данную процедуру повторять на протяжении полтора месяца.

    Повторить в следующий раз процедуру с напитком «Вечной молодости» рекомендуется через 2-3 года.

    В результате такого «чаепития» резко улучшается обмен веществ, кровеносные сосуды очищаются от жировых и известковых отложений (также становятся эластичнее, чем предупреждается склероз сосудов), исчезает шум в голове, улучшается зрение и общее состояние организма в целом.

    Этот напиток способен отодвинуть на неопределенный срок инсульт, инфаркт, гипертонию.

    Травы, названные в рецепте, применяются не только в тибетской медицине. Они давно известны и среди народа Украины. Действие их проверено на многих поколениях наших соотечественников.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.