Запоры — это серьезно

Для большинства людей хроническую задержку опорожнения кишечника более 48 часов нужно рассматривать как запор. Учащение запоров в последние десятилетия объясняется употреблением рафинированной пищи, содержащей мало клетчатки. Дефицит пищевых волокон в рационе некоторые ученые считают даже одной из причин «болезней цивилизации». Поэтому все чаще советуют принимать пищу, богатую растительной клетчаткой, которая способствует перистальтике кишечника: черный хлеб, отруби, проростки злаковых культур, капуста, свекла, петрушка и др.

Однако нередко их бывает недостаточно для нормализации функций кишечника. Тогда нужно провести массаж нижней части живота, упражнения для развития мышц брюшного пресса, увеличить физическую активность. Если и это не помогает — приходится пользоваться слабительными средствами. Они действуют по-разному, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Одна группа слабительных растений содержит особые вещества — производные антрахинона, — которые почти не всасываются в тонкой кишке. Зато в толстой кишке микроорганизмы расщепляют их с образованием веществ, сильно стимулирующих перистальтику. К таким растениям относятся алоэ, сенна, ревень, крушина ольховидная, жостер слабительный. Особого внимания заслуживает известный всем конский щавель. Достаточно принять на ночь полграмма порошка из его корней.

Другая группа слабительных действует за счет того, что растения набухают в кишечнике, увеличивая свой объем во много раз, механически стимулируя перистальтику. Это морская капуста, семя льна, подорожник блошиный. Их можно с успехом заменить плодами инжира и черносливом. В качестве слабительных используют и эфирномасличные растения: анис обыкновенный, кориандр (кинза), тмин обыкновенный, фенхель обыкновенный, укроп пахучий. В их плодах содержится много эфирного масла, которое раздражает желудочно-кишечный тракт, усиливает его перистальтику. Обычно две столовые ложки плодов заливают стаканом горячей воды, нагревают 15 мин, настаивают час, процеживают. Пьют по трети стакана 3 раза в день перед едой.

Следует помнить, что слабительным действием обладают многие пищевые растения (виноград, вишня, дыня, огурец, спаржа и многие другие), а также желчегонные растения (шиповник, сафлор, одуванчик, цикорий и др.). Ко всем слабительным постепенно развивается привыкание, поэтому их лучше комбинировать в виде слабительных чаев.

Вот один из них: плоды тмина — 1 чайная ложка, плоды шиповника — 1 столовая ложка, корень щавеля конского — 1 столовая ложка. Смесь измельченных растений заливают двумя стаканами кипятка, настаивают 2-4 ч, процеживают. Пьют по полстакана перед ужином и на ночь.

Лечение хронического запора

Упражнение 1

Массировать мизинец до полного расслабления. Мизинец принадлежит меридиану тонкой кишки, поэтому если он препятствует деятельности тонкого кишечника, то создается возможность запора, и т. д. Меридиан тонкой кишки начинается от конца мизинца, проходит по боковой тыльной стороне мизинца, по предплечью и входит в плечо.

Упражнение 2

Сильно нажимать подушечками мизинцев (3 раза по 5 сек) на точку, которая находится на два пальца вправо и влево от срединной точки между 4-м и 5-м поясничным позвонками. Это резко раздражает толстый кишечник, что приводит к активизации его деятельности и, следовательно, к скорому излечению запора.

Народные средства от запора

А. Знахари советуют пить воду, в которой долго варились сливы или овес.

Сок редьки, рассол капусты в теплом виде, простоквашу и чай из сушеной вишни и сушеных яблок должно пить от четырех до пяти раз в день.

Б. В виде слабительного больному следует давать четыре стакана огуречного рассола в день. Чтобы получить такой рассол, надо держать огурцы в соленой воде в течение месяца. Когда рассол готов, то его надо употреблять, но не огурцы.

В. Полезно также пить рассол капусты с дрожжами.

Г. Применяют также клизму. Взять одну столовую ложку толченого льняного семени (или заменить овсом, или ячменем, или листьями мальвы). Вскипятить в четырех стаканах воды, процедить и добавить одну столовую ложку соли или две столовые ложки льняного или конопляного масла. Клизма должна быть весьма теплой при приеме.

Д. Кору крушины заваривать и пить как чай.

sportzal.com