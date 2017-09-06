И снова бессонница

Наверное, всем знакомо это состояние… Попробуйте обратится к народным методам борьбы с недугом, который одолевает вас.

1. Укроп, семена. 50 Гр. Семян укропа варят 15-20 минут на малом огне в 0,5 литра вина «кагор» или портвейна. Настоять, укутав 1 час, процедить, отжать. Принимать 50-60 гр. Перед сном. Народное средство. Безвредно, обеспечивает хороший сон.

2. Конопля, семя. 2 Столовые ложки семян конопли мелко растолочь,

просеять. Залить 1 стаканом горячей кипяченой воды. Настоять, укутав 30-40 минут. Пить теплым за два приема перед сном. Сначала выпить полстакана за 2 часа до сна. Потом, через час, выпить остаток вместе с осадком. Пить обязательно теплым. Принимать 2 недели. Применяется от периодической бессонницы.

3. Хмель. 2 Чайные ложки шишек хмеля на 1 стакан кипятка. Настоять, укутав 4 ч, процедить. Выпить стакан на ночь от бессонницы. 1 Часть измельченных шишек хмеля на 4 весовые части водки или 50 град. Спирта. Настоять 2 недели в темном месте, процедить, отжать. Принимать по 5 капель настойки на одну столовую ложку воды. Принимать 2 раза в день до еды. Второй раз пить на ночь. Применяется при бессоннице.

4. Лавандовое масло. Перед сном смазать маслом виски. 3-5 Капель лаванды на кусок сахара принять (сосать) перед сном. Обеспечивает хороший сон.

5. Мыть ноги на ночь горячей водой. Такая процедура снимает усталость, дает энергию, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

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