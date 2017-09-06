Бронхит хронический: советы

Перед применением посоветуйтесь с врачом.

Собирать фиалки, подснежник утром, пока солнце еще спит. Хранить в темном месте, сушить в тени. Заваривать 1 столовую ложку сухих цветков на стакан кипятка. Делаем 15 минут водяную баню. После того, как остыло, процеживаем. Пить 3 раза в день по 0,5 стакана. Маленьким детям добавляют сироп, сахар. Это отличное противовоспалительное средство. Можно использовать для полоскания горла. В эмалированную кастрюлю налить стакан молока и положить 1 столовую ложку листового шалфея. Прокипятить смесь вновь (не более 2 минут). Пить отвар как можно более горячим (только не обожгитесь) на ночь, перед сном, 0,5 стакана. Кипяченый сок репы с медом полезен при лечении бронхита. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день (0,5 стакана сока — 2 ложки меда). Натереть черную редьку и выжать сок через марлю. Хорошо смешать сок с медом и пить перед сном по 4 столовые ложки и утром 3 столовые ложки (на 2 крупных редьки 3 столовые ложки меда). Вскипятить стакан свежего молока, положить 2 инжира (плод), 2 минуты. Принимать 3 раза в день после еды по 1 стакану, в горячем виде. Гоголь-моголь (яичные желтки, взбитые с сахаром и ромом), также хорошо помогают от кашля при бронхите, если его есть натощак. Смешать сок редьки или моркови с молоком или медовым напитком (пополам), и пить по 1 столовой ложке 6 раз в день.

Смешать две столовые ложки непастеризованного сливочного масла, два желтка свежих яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки меда.

Принимать внутрь по одной чайной ложке много раз в день.

Весной от кашля полезно пить березовый сок или сок кленового дерева с молоком.

Для облегчения отделения мокроты полезно принимать сироп брусничного сока с сахаром или медом. Принимать надо довольно часто по 1 столовой ложке.

Во время лечения пить вместо чая отвар земляники.

Натереть на терке черную редьку и выжать сок через марлю. Хорошо смешать сок с жидким медом и пить по 2 столовые ложки перед едой и перед сном вечером. Это полезно также при заболеваниях печени и почек.

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