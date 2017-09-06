Перед применением посоветуйтесь с врачом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
- Шиповник. Плоды. 1 Столовую ложку плодов на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут в закрытой посуде. Настоять не менее 12 часов, процедить. Принимать по 1/2 — 1 стакану 2-3 раза в день до еды. Для улучшения вкуса добавить мед или сахар.
- Лимон. Лимонный сок отжимают в воду и пьют при цинге, полощут рот при цинге. Во время цинги едят лимон нарезанными дольками, слегка пересыпав сахаром. При цинге очень полезно принимать цитрусовые плоды (апельсины, мандарины, грейпфрут).
- Лук репчатый. Во время цинги очень полезно есть лук и зеленые перья лука. Очень полезно также употреблять, в пищу лук победный (черемша), который содержит большое количество аскорбиновой кислоты (витамин «С»).
- Капуста белокочанная и др. Сорта капусты. При цинге употребляют в пищу любые сорта капусты, как свежую, так и квашенную. Особенно полезны салаты из свежей капусты, т. К. Содержат большое количество витамина «С».
- Чеснок. Принимать чеснок во всех видах с пищей и отдельно с хлебом при цинге.
- Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница. Водные отвары хвои применяют для приема внутрь и для полосканий рта при цинге. Из хвои с сахаром варят варенье и пьют чай с ним от цинги. 4 Стакана настриженной зимней хвои залить 3 стаканами остуженной кипяченой воды, подкислить 3 дня в темном месте, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, подсластив по вкусу, как витаминный настой.
- Черная смородина. При цинге употреблять ягоды черной смородины. Весной нарезать молодых веточек черной смородины, мелко порезать их и отварить в воде 7-10 минут. Такой отвар пить как чай.
- Рябина красная, плоды. Есть плоды красной рябины когда они созрели. 1 Столовую ложку рябины на стакан кипятка. Кипятить 10 минут настоять 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день вместе с плодами.
- Первоцвет. Свежие листья и цветы используют в виде салата при авитоминозах (недостатке в организме витаминов «C» и «A»). 1 Столовую ложку мелких листьев на 1 стакан кипятка. Настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день.
- Кипрей. Свежие листья добавляют в салаты как витаминное средство. 1 Столовую ложку сухих листьев на стакан кипятка. Настоять укутав 1-2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.
- Осина, почки кора. Щепотку (1 столовую ложку с верхом) почек или коры осины на 500 гр. Кипятка. Кипятить 10-15 минут. Настаивать 3 часа укутав. Принимать как чай по 1 чашке 3 раза в день, подсластив медом. Настойка почек на водке или спирте. Принимать 20-40 капель 3 раза в день.