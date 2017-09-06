Цинга и авитоминоз: народные способы лечения Опубликовано: Перед применением посоветуйтесь с врачом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net Шиповник. Плоды. 1 Столовую ложку плодов на 1 стакан кипятка. Кипятить 10 минут в закрытой посуде. Настоять не менее 12 часов, процедить. Принимать по 1/2 — 1 стакану 2-3 раза в день до еды. Для улучшения вкуса добавить мед или сахар. Лимон. Лимонный сок отжимают в воду и пьют при цинге, полощут рот при цинге. Во время цинги едят лимон нарезанными дольками, слегка пересыпав сахаром. При цинге очень полезно принимать цитрусовые плоды (апельсины, мандарины, грейпфрут). Лук репчатый. Во время цинги очень полезно есть лук и зеленые перья лука. Очень полезно также употреблять, в пищу лук победный (черемша), который содержит большое количество аскорбиновой кислоты (витамин «С»). Капуста белокочанная и др. Сорта капусты. При цинге употребляют в пищу любые сорта капусты, как свежую, так и квашенную. Особенно полезны салаты из свежей капусты, т. К. Содержат большое количество витамина «С». Чеснок. Принимать чеснок во всех видах с пищей и отдельно с хлебом при цинге. Ель, сосна, пихта, кедр, лиственница. Водные отвары хвои применяют для приема внутрь и для полосканий рта при цинге. Из хвои с сахаром варят варенье и пьют чай с ним от цинги. 4 Стакана настриженной зимней хвои залить 3 стаканами остуженной кипяченой воды, подкислить 3 дня в темном месте, процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день, подсластив по вкусу, как витаминный настой. Черная смородина. При цинге употреблять ягоды черной смородины. Весной нарезать молодых веточек черной смородины, мелко порезать их и отварить в воде 7-10 минут. Такой отвар пить как чай. Рябина красная, плоды. Есть плоды красной рябины когда они созрели. 1 Столовую ложку рябины на стакан кипятка. Кипятить 10 минут настоять 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день вместе с плодами. Первоцвет. Свежие листья и цветы используют в виде салата при авитоминозах (недостатке в организме витаминов «C» и «A»). 1 Столовую ложку мелких листьев на 1 стакан кипятка. Настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Кипрей. Свежие листья добавляют в салаты как витаминное средство. 1 Столовую ложку сухих листьев на стакан кипятка. Настоять укутав 1-2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Осина, почки кора. Щепотку (1 столовую ложку с верхом) почек или коры осины на 500 гр. Кипятка. Кипятить 10-15 минут. Настаивать 3 часа укутав. Принимать как чай по 1 чашке 3 раза в день, подсластив медом. Настойка почек на водке или спирте. Принимать 20-40 капель 3 раза в день. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

