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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Госдепе США заявили о законности решения закрыть дипмиссии РФ
    Опубликовано: 2017-09-06 12:00:04

    Страны могут создавать дипучреждения только с согласия принимающей стороны, утверждают в Вашингтоне.

    Вашингтон утверждает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

    После того, как президент РФ Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

    По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

    "Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Москвы", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.

    5 сентября  Путин пригрозил США судом за ограничение доступа к дипмиссиям.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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