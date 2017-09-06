Страны могут создавать дипучреждения только с согласия принимающей стороны, утверждают в Вашингтоне.
Вашингтон утверждает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно. Об этом сообщает Deutsche Welle.
После того, как президент РФ Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.
По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.
"Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Москвы", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.
5 сентября Путин пригрозил США судом за ограничение доступа к дипмиссиям.