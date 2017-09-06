В Госдепе США заявили о законности решения закрыть дипмиссии РФ

Страны могут создавать дипучреждения только с согласия принимающей стороны, утверждают в Вашингтоне.

Вашингтон утверждает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После того, как президент РФ Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что, согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

"Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Москвы", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.

5 сентября Путин пригрозил США судом за ограничение доступа к дипмиссиям.

ЛIГАБiзнесIнформ