Узнай характер по мороженому

1 Ты кусаешь мороженое зубами. На первый взгляд могло бы показаться, что ты человек агрессивный и жесткий. В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Твоя кажущаяся агрессивность — это всего-навсего форма самозащиты.



2 Ты вытягиваешь язычок к мороженому. Ты человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Ты, несомненно, очень романтична и нежна, но тебе недостает практичности в жизни.

3 Ты ешь мороженое, слизывая его с пальца. Про тебя решительно можно сказать, что ты человек открытый и веселый, но не слишком склонный к ответственности и исполнению обязанностей. В то же время ты стремишься взять лучшее>Последние новости Как подружиться возрастом? Спецэффектные лаки. Современные тенденции Шампуни с ополаскивателем — для тех, кто в цейтноте Плюсы и минусы золотого пирсинга — Узнай характер по мороженому от жизни, не очень себя утруждая.



4 Ты ешь мороженое, полуоткрыв рот. Ты довольно замкнута и скрытна, редко позволяешь себе расслабиться. Ты предпочитаешь не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к тебе в доверие, то для него ты становишься задушевным, отзывчивым, добрым и преданным другом.

5 Ты медленно и аккуратно «вылизываешь» мороженое. Тебя можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Ты не то чтобы нетерпелива, но настойчива и довольно упряма.

6 Ты ешь мороженое ложечкой или поддеваешь его кусочком вафли. Ты, без всякого сомнения, человек осторожный. Ты доверяешься другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам

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