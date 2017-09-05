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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Инфекции и беременность
    Опубликовано: 2017-09-05 20:44:41

    Любой вид инфекции нежелателен во время беременности и может привести к осложнениям у женщины, внутриутробного плода или у новорожденного ребенка. Наличие инфекции способствует риску возникновения внутрибольничной инфекции.



    Для профилактики внутрибольничной инфекции у каждой женщины в женской консультации и в родильном доме собирается эпиданамнез для выявления контактов с инфекционными больными (особенно в отношении туберкулеза, гепатита, кишечных, детских, особо опасных инфекций и инфекций, передающихся половым путем). Во время беременности наблюдение и обследование направлено на выявление инфекций. При выявлении клинических проявлений или носительства проводится санация. В родильном доме инфицированные женщины помещаются в обсервационные отделения (и даже родильные дома с внешней обсервацией). В случае особенно контагиозных инфекций роды проводятся в условиях специализированного акушерского отделения инфекционной больницы.



    Акушерка отвечает за проведение обследования, выявление инфекционного осложнения, факторов риска, изоляцию инфицированных женщин, профилактику осложнений для матери и ребенка, проводит контроль за уборкой помещения и обработкой инструментов.

    Инфекционные заболевания изучаются в курсе инфекционных болезней, в этом разделе подчеркивается важность этой проблемы.



    Острая респираторная инфекция. Беременную женщину необходимо предупредить, что в случае появления кашля, насморка, повышения температуры она должна вызывать участкового врача на дом и не обращаться в таком состоянии к терапевту женской консультации, чтобы не подвергать риску заболевания других беременных женщин. Наоборот, беременная без признаков инфекции консультируется у терапевта женской консультации, чтобы реже обращаться в поликлинику, где могут быть больные гриппом. В период эпидемий впуск посетителей в родильные дома прекращается.



    Вирусный гепатит. Заболеваемость вирусным гепатитом очень высока. Поэтому велик и риск заболевания у беременной. Недопустимо распространение гепатита в качестве больничной инфекции. Все женщины во время беременности обследуются на гепатит В и С. При заражении во время беременности возможно невынашивание, внутриутробное заражение плода и воздействие на печень плода. Прерывание беременности на фоне острого инфекционного гепатита приводит к осложнениям (часто возникают кровотечения). Родоразрешение у больных с острым гепатитом проводится в условиях инфекционной больницы на специализированном отделении. Сотрудники родильного дома в целях профилактики гепатита должны сделать специальные прививки. Недавно ввели прививки от гепатита для новорожденных детей. В случае контакта с гепатитом в целях профилатики показано введение гамма-глобулина, применение гепатопротекторов и витаминов.

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