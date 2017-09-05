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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Румыния ограничит работу пункта пропуска на границе с Украиной до конца осени
    Опубликовано: 2017-09-05 17:30:49

    По информации румынской стороны, с 11 сентября 2017 по 30 ноября 2017 в период с 22:00 до 05:00 будет ограничен пропуск транспортных средств и пешеходов в пункте пропуска "Солотвино - Сигет Мармация". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
    "Ограничение движения связано с ремонтными работами по восстановлению моста через реку Тиса на стороне Румынии. Поэтому Госпогранслужба Украины обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок и при необходимости выбрать другие пункты пропуска", - отметила пресс-секретарь пограничного отряда Леся Федорова .
    Пограничники также советуют использовать сервисы "Граница online" и Интерактивная карта, где можно отслеживать состояние загруженности перед пунктами пропуска и эффективно планировать поездки через границу.

    Екатерина Ирха

    Источник: УНН

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