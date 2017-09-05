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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 20 летние уступают пенсионерам по качеству спермы
    Опубликовано: 2017-09-05 18:04:54

    Как выяснили датские ученые, сперма 20−летних юношей хуже по своему качественному составу, чем у 60−летних.

    Профессор Йенс Бонде из университета Архус полагает, что такое ухудшение качества спермы у молодого поколения связано с тем, что в последние десятилетия женщины во время беременности не отказывают себе в удовольствии покурить.

    Исследователи обследовали 1.000 мужчин всех возрастных категорий. В результате группа профессора Бонде пришла к выводу, что молодые мужчины, увы, не могут похвастаться качеством своего семенного материала.

    Во-превых, в процессе семяизвержения у 20−летних ее выделяется в половину меньше, чем у пенсионеров под 60 и старше, а, во-вторых, у многих молодых людей она зачастую бесплодна, то есть, не способна оплодотворить женскую клетку и дать новую жизнь.

    В интервью газете Expressen профессор Бонде, в частности, сказал: «У меня есть одно объяснение этому феномену: многие женщины – отъявленные курильщицы. Хотя для более обоснованных выводов нам потребуется проведение дополнительных и более тщательных исследований, в том числе, необходимо изучить, как курение влияет на развитие плода во время беременности».

    medicus.ru

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