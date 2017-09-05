Как выяснили датские ученые, сперма 20−летних юношей хуже по своему качественному составу, чем у 60−летних.
Профессор Йенс Бонде из университета Архус полагает, что такое ухудшение качества спермы у молодого поколения связано с тем, что в последние десятилетия женщины во время беременности не отказывают себе в удовольствии покурить.
Исследователи обследовали 1.000 мужчин всех возрастных категорий. В результате группа профессора Бонде пришла к выводу, что молодые мужчины, увы, не могут похвастаться качеством своего семенного материала.
В интервью газете Expressen профессор Бонде, в частности, сказал: «У меня есть одно объяснение этому феномену: многие женщины – отъявленные курильщицы. Хотя для более обоснованных выводов нам потребуется проведение дополнительных и более тщательных исследований, в том числе, необходимо изучить, как курение влияет на развитие плода во время беременности».
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20 летние уступают пенсионерам по качеству спермы
Опубликовано: 2017-09-05 18:04:54
Как выяснили датские ученые, сперма 20−летних юношей хуже по своему качественному составу, чем у 60−летних.
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