Работа над собой Опубликовано: По данным исследования, ежедневные занятия в спортзале могут привести к возникновению зависимости от физических упражнений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые обнаружили, что отделы мозга, отвечающие за пристрастие к наркотикам, спиртному и азартным играм, могут становиться повышенно активными, когда фанатиков фитнеса лишают физических упражнений.



Эти выводы могут положить конец давним спорам о том, является ли зависимость от упражнений физическим или психологическим феноменом.



Диагноз «зависимость от физических упражнений» ставится, когда упражнения становятся главным событием дня и получают приоритет над семьей, работой и межличностными отношениями. В наиболее ярко выраженных случаях у зависимых развивается депрессия, тревожность и нарушения сна.



По мнению психологов, зависимость от физических упражнений встречается редко, но число таких случаев растет. Новые исследования на животных, результаты которых опубликованы в журнале Behavioural Neuroscience, дают основания предположить, что это проблема физического, а не психологического характера.



Группа, которую возглавлял д-р Джастин Роудз из Университета здравоохранения и естественных наук в Орегоне, изучала мозговую деятельность двух групп мышей, у которых отобрали колесо для упражнений. В первую группу входили обычные лабораторные животные, во вторую — мыши, селекционированные по признаку любви к бегу.



Д-р Роудз заявил: «Все мыши бегают в колесе и, следовательно, имеют мотивацию к бегу». Но специально выведенные мыши обладают генетической предрасположенностью к бегу на более длинные дистанции. «Они могут представлять собой индивидов, одержимых желанием бежать», — добавил он.



За шесть дней обычные мыши накручивали около двух миль, а «беговые» — шесть миль.



На седьмой день у половины мышей в каждой группе отобрали колесо. У всех мышей, лишенных физических упражнений отмечался повышенный уровень активности в 16 из 25 отделов мозга. Наиболее высокой активность была у специально выведенных мышей.



«У мышей-бегунов в определенных отделах мозга активность была чрезвычайно высокой, — отметил Роудз. — Это были те же отделы мозга, которые активизируются, когда крыс лишают привычной дозы кокаина, морфина, спиртного или никотина».



Выводы дают основания полагать, что мыши, которым не дают бегать, испытывают физическое влечение к упражнениям. По мнению ученых, подобная реакция может возникать и у людей.

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