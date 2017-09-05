По данным исследования, ежедневные занятия в спортзале могут привести к возникновению зависимости от физических упражнений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ученые обнаружили, что отделы мозга, отвечающие за пристрастие к наркотикам, спиртному и азартным играм, могут становиться повышенно активными, когда фанатиков фитнеса лишают физических упражнений.
Эти выводы могут положить конец давним спорам о том, является ли зависимость от упражнений физическим или психологическим феноменом.
Диагноз «зависимость от физических упражнений» ставится, когда упражнения становятся главным событием дня и получают приоритет над семьей, работой и межличностными отношениями. В наиболее ярко выраженных случаях у зависимых развивается депрессия, тревожность и нарушения сна.
По мнению психологов, зависимость от физических упражнений встречается редко, но число таких случаев растет. Новые исследования на животных, результаты которых опубликованы в журнале Behavioural Neuroscience, дают основания предположить, что это проблема физического, а не психологического характера.
Группа, которую возглавлял
За шесть дней обычные мыши накручивали около двух миль, а «беговые» — шесть миль.
На седьмой день у половины мышей в каждой группе отобрали колесо. У всех мышей, лишенных физических упражнений отмечался повышенный уровень активности в 16 из 25 отделов мозга. Наиболее высокой активность была у специально выведенных мышей.
Выводы дают основания полагать, что мыши, которым не дают бегать, испытывают физическое влечение к упражнениям. По мнению ученых, подобная реакция может возникать и у людей.
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Работа над собой
Опубликовано: 2017-09-05 17:44:30
По данным исследования, ежедневные занятия в спортзале могут привести к возникновению зависимости от физических упражнений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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