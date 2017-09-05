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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причины эректильной дисфункции
    Опубликовано: 2017-09-05 15:44:20

    Неудачи в сексуальной жизни мужчины чаще принято называть импотенцией. Однако это не совсем верно. Импотенцией врачи считают состояние, при котором мужчина ни при каких обстоятельствах не способен совершить половой акт, что, к счастью, встречается не так уж и часто.

    А случайно или периодически возникающие проблемы с эрекцией следует называть эректильной дисфункцией. Эректильная дисфункция может вызываться причинами нескольких видов — эндокринными, медикаментозными, местными, неврологическими и сосудистыми, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Все это относится к органической форме эректильной дисфункции, когда она обусловлена каким-то изменением или нарушением в организме. Значительно чаще встречается психологическая форма нарушения эрекции, при которой нормальной половой жизни мешают исключительно психоневрологические особенности мужчины.

    Кроме того, почти всегда к проблемам с эрекцией, обусловленным органическими причинами, прибавляется психологический компонент, который после устранения первопричины может выходить на первое место

    medicus.ru

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