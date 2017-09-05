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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шопинг может свести женщину с ума
    Опубликовано: 2017-09-05 15:04:25

    Походы по магазинам способны начисто лишить женщин возможности здраво мыслить. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного учеными Мюнстерского университета.


    При помощи магнитно-резонансной томографии ученым удалось измерить электрическую активность в коре головного мозга женщин-покупательниц, а именно в отделе коры, отвечающем за здравый смысл и рациональное мышление. Результаты показали, что в преддверии покупки способность здраво и рационально мыслить у них практически полностью исчезает, а напряжение в отделах, управляющих эмоциями и приятными ощущениями, нарастает до предела.


    «Чем дороже предмет, тем более безумным становится покупатель, — говорит доктор Михаэль Деппе, руководитель программы исследований. — Во время покупки действительно дорогих вещей способность рационально мыслить снижается почти до нуля».

    medicus.ru

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